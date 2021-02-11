АО «Гринатом», ИТ-интегратор Росатома, и ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в рамках пилотного проекта развернули несколько цифровых сервисов на базе выделенной сети LTE, на территории Кочубеевской ветроэлектростанции АО «НоваВинд», объединяющего ветроэнергетические активы Росатома. В будущем такая сеть может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G.

Выделенная (private) беспроводная сеть, построенная на оборудовании сети пакетной коммутации Ericsson Enterprise Core (4G-5G NSA) и радиоподсистемы Ericsson Radio System Macro, объединила разнообразные технологические сервисы: оперативную групповую связь (Push-to-Talk, Push-to-Video) и геопозиционирование терминалов, видеонаблюдение и аналитику на основе интеллектуальной системы распознавания видео и получения информации об использовании средств индивидуальной защиты, соблюдения регламентов по безопасности труда и других данных. Кроме того, на сети была задействована система «Удаленный помощник», позволяющая с помощью AR-очков не только контролировать рабочие процессы, но и осуществлять удаленную демонстрацию ветроэнергетических объектов, видео- и фотофиксацию в высоком качестве в рамках приемо-сдаточных испытаний.

Развернутая на объекте Private LTE работала в комбинированном режиме и имела подключение к публичной LTE-сети МТС.

«Для атомной отрасли внедрение технологий с возможностью перехода на 5G – это не только кратное повышение скорости запуска цифровых сервисов, таких как интернет вещей, VR/AR, интеллектуальное видеонаблюдение, роботизация, но и соблюдение всех требований безопасности, эталонным уровнем которого известна атомная отрасль. Кроме того, сеть, построенная с применением отечественных компонентов, обеспечит плавную и безопасную интеграцию технологических инноваций с существующей отраслевой телекоммуникационной инфраструктурой. А IoT-устройства сбора телеметрии и другие цифровые сервисы, подключенные к единой защищенной сети, позволят автоматизировать ряд процессов, снизив тем самым нагрузку на персонал», – отметил директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов.

«LTE сегодня – это не только передовая технология, позволяющая качественно улучшить пропускную способность и увеличить скорость передачи данных, но и реальная необходимость для крупных производственных объектов. Гринатом как ИТ-интегратор Росатома планирует развернуть LTE-сети на предприятиях атомной отрасли, и в настоящее время мы переходим к этапу концептуального проектирования в рамках этого проекта», – отметил директор по ИТ АО «Гринатом» Андрей Киселёв.

«Потеря связи неизбежно ведёт к потере управления, а это серьёзные риски для безопасности, сроков и рабочего процесса в целом. Сеть должна быть стабильной и надёжной. Запуск ветроэлектростанции – комплексный процесс, требующий достаточно высокого уровня технологической связи», – отметил начальник управления информационных технологий АО «НоваВинд» Дмитрий Николин.

«МТС в сотрудничестве с партнерами и заказчиками реализовала ряд успешных проектов по созданию экосистем цифровых сервисов для предприятий различных отраслей на основе выделенных LTE и 5G-ready сетей. Уникальность проекта на Кочубеевской ВЭС заключается в комплексном использовании решений, включая сервисы видеоаналитики и дополненной реальности, доказавших свою востребованность и высокую эффективность на таком сложном и ответственном энергетическом объекте. Уверен, что компетенции и опыт МТС в создании уникальных сетевых и ИТ-решений, цифровизации и автоматизации производственных процессов помогут нашим заказчикам сократить издержки, повысить эффективность бизнеса и улучшить условия работы людей», – отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.

«Совместно с технологическими партнерами Ericsson участвует в ряде инновационных проектов по внедрению технологий 4G/5G в электроэнергетике в разных странах мира. Реализуемые решения обеспечивают цифровую связность ветровых турбин – это позволяет снизить расходы на эксплуатацию оптоволоконной инфраструктуры и построение мобильной магистральной сети сбора данных вдоль ЛЭП, а также гарантирует надежность передачи критически важной информации среди сотрудников в пределах закрытого контура компании. Передовые технологии Ericsson улучшают условия труда и дополняют экологические преимущества возобновляемых источников энергии», – сказал директор направления технологических сетей компании Ericsson Александр Романов.

Сеть развернута на оборудовании Ericsson промышленного класса для выделенных (private) беспроводных сетей, включая оборудование и программное обеспечение для ядра сети, базовые станции LTE, сервер групповой связи PTT/PTV, маршрутизаторы со встроенным LTE-модемом и носимые терминалы.

Для справки:

АО «НоваВинд» – дивизион Госкорпорации «Росатом», объединяет ветроэнергетические активы Росатома и отвечает за реализацию стратегии по направлению «ветроэнергетика». Строительство Кочубеевской ВЭС началось в 2019 году. Это второй и самый крупный ветроэнергетический объект АО «НоваВинд» в России. C января 2021 года Кочубеевская ВЭС поставляет электроэнергию в единую сеть страны.

АО «Гринатом» – ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня Гринатом создает самые современные решения для цифровизации Росатома и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России. Гринатом также оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 500 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. МТС – традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система».

Источник: Пресс-служба АО «Гринатом», пресс-служба АО «НоваВинд», пресс-служба ПАО «МТС»