Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин провел в Москве рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи прошло обсуждение вопросов развития электроэнергетического комплекса края, находящегося в ведении Группы РусГидро.

На встрече особое внимание стороны уделили положениям готовящегося к заключению соглашения между РусГидро и Хабаровским краем по взаимодействию при совместной разработке Схемы и программы перспективного развития края до 2025 года, а также вопросам газоснабжения запланированной к строительству Хабаровской ТЭЦ-4.

РусГидро будет возводить Хабаровскую ТЭЦ-4 в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики. Станция заменит изношенную Хабаровскую ТЭЦ-1, введенную в эксплуатацию еще в 1954 году. Проектная установленная электрическая мощность Хабаровской ТЭЦ-4 составит 320,8 МВт, тепловая – 1 368 Гкал/ч, проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,7 млрд кВт·ч. В качестве топлива новая электростанция будет использовать природный газ.

В ходе встречи Виктор Хмарин и Михаил Дегтярев также обсудили ход строительства котельной в пос. Майский Советско-Гаванского района Хабаровского края, которую РусГидро строит для теплоснабжения населенного пункта.

Михаил Дегтярев поблагодарил РусГидро за усилия при возведении ТЭЦ в г. Советская Гавань, высоко оценив качество строительства и работы нового энергообъекта. Станция электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч, которая пришла на смену изношенной Майской ГРЭС, была введена в эксплуатацию в сентябре 2020 года. ТЭЦ стала надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где уже реализуется и планируется к реализации целый ряд крупных инвестиционных проектов.