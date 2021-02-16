Работы проводятся на линиях электропередачи 220-500 кВ в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Эти территории являются основным местом гнездования дальневосточных аистов, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы. Инвестиции составит 27,2 млн рублей.

Прибытие дальневосточных аистов связано с приходом весны, когда дневные температуры стабильно держатся выше нуля градусов. К их возвращению энергетики готовятся ежегодно. Зимой до прилета птиц на опорах линий электропередачи, где аисты любят строить свои гнезда и выводить потомство, устанавливаются специальные противоприсадочные устройства, а также монтируются безопасные площадки для гнездования.

В настоящее время работы проводятся в Амурской области. На линии электропередачи 220 кВ «Белогорск-тяговая – Завитая» энергетики смонтировали специальные площадки для гнезд. Установленные на безопасном расстоянии от токопроводящих частей они не мешают надежной работе электросетей.

К монтажу птицезащитных устройств также приступили на ЛЭП 500 кВ «Амурская – Хэйхэ», обеспечивающей переток электроэнергии из России в Китай. Данное оборудование не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, при этом препятствует посадке на опоры и вынуждает птиц искать безопасные места для строительства гнезд. На межграничной линии будет установлено 1,1 тыс. устройств.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность.