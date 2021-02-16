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"Россети ФСК ЕЭС" установит 18,7 тыс. птицезащитных устройств на магистральных сетевых объектах Дальнего Востока

Россети ФСК ЕЭС установит 18,7 тыс. птицезащитных устройств на магистральных сетевых объектах Дальнего Востока

16 февраля 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы проводятся на линиях электропередачи 220-500 кВ в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Эти территории являются основным местом гнездования дальневосточных аистов, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы. Инвестиции составит 27,2 млн рублей.

Прибытие дальневосточных аистов связано с приходом весны, когда дневные температуры стабильно держатся выше нуля градусов. К их возвращению энергетики готовятся ежегодно. Зимой до прилета птиц на опорах линий электропередачи, где аисты любят строить свои гнезда и выводить потомство, устанавливаются специальные противоприсадочные устройства, а также монтируются безопасные площадки для гнездования.

В настоящее время работы проводятся в Амурской области. На линии электропередачи 220 кВ «Белогорск-тяговая – Завитая» энергетики смонтировали специальные площадки для гнезд. Установленные на безопасном расстоянии от токопроводящих частей они не мешают надежной работе электросетей. 

К монтажу птицезащитных устройств также приступили на ЛЭП 500 кВ «Амурская – Хэйхэ», обеспечивающей переток электроэнергии из России в Китай. Данное оборудование не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, при этом препятствует посадке на опоры и вынуждает птиц искать безопасные места для строительства гнезд. На межграничной линии будет установлено 1,1 тыс. устройств.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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