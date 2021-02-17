Кабмин утвердил дорожную карту развития рынка СПГ на пять лет

Правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на предстоящие пять лет, сообщил в среду на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило дорожную карту развития рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет", - сказал он.

Премьер пояснил, что это важно с точки зрения газификации регионов, подчеркнув, что работу по этому направлению нужно ускорить.

"Предстоит нарастить производство СПГ, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей", - добавил он.

Мишустин заметил, что СПГ также можно успешно применять почти на любых видах транспорта.

Как отмечается на сайте кабмина, утвержденный документ включает инициативы, призванные подстегнуть инвестиционную активность, снизить административные барьеры, актуализировать нормативно-правовую базу и создать условия для внедрения передовых технологий.

"Так, планируется смягчить требования к максимально допустимому объему хранения СПГ на малотоннажных объектах и автозаправочных станциях, провести дополнительные исследования в области пожарной безопасности, распространить на отрасль отдельные международные стандарты, - говорится в сообщении. - Минэкономразвития, Минэнерго и Минфину поручено подготовить предложения по привлечению внебюджетного финансирования для перевода муниципального и регионального транспорта на СПГ".

Минпромторгу, Минэнерго и Ростеху до июля 2021 года необходимо определить приоритеты технологического развития отрасли и представить идеи по поддержке инвестиций в производство оборудования. Кроме того, планируется активизировать работу по переводу техники, принадлежащей госкомпаниям, на природный газ.