Работы завершены на двух системообразующих линиях электропередачи 500 кВ «Рефтинская ГРЭС – Тюмень №1» и «Демьянская – Луговая». Это позволит повысить качество электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Свердловской и Тюменской областей.

На ЛЭП 500 кВ «Демьянская – Луговая» энергетики заменили изоляторы на проводах, установили гасители вибрации на грозотрос и расширили просеки. На линии 500 кВ «Рефтинская ГРЭС – Тюмень №1» была проведена замена изоляторов и дистанционных распорок, выполнена вырубка угрожающих падением деревьев. Ремонт энергообъектов проводился без снижения надежности энергоснабжения потребителей.

Протяженность линии «Рефтинская ГРЭС – Тюмень №1» составляет 248 км, она участвует в схеме выдачи мощности самой крупной тепловой угольной электростанции России – Рефтинской ГРЭС и обеспечивает переток электроэнергии между энергосистемами Урала и Западной Сибири. Линия 500 кВ «Демьянская – Луговая» протяженностью 138 км является системообразующим энергообъектом, который связывает Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.