Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития города Норильска, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы подписали сегодня, 20 февраля, в Правительстве РФ.

Было подписано два документа: соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в целях подготовки Комплексного плана социально-экономического развития города Норильска и соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Подписи под документами поставили Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава города Норильска Дмитрий Карасев и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Подписание прошло в присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, заместителей Председателя Совета Федерации Николая Журавлева и Галины Кареловой.

«Соглашение касается всего Норильска. Должны проводиться работы по приведению в порядок городской инфраструктуры, по улучшению условий жизни людей. Мы считаем подписанное соглашение стартовым. Нам предстоит с компанией большая работа для того, чтобы соглашение в ближайшее время внесло улучшение в жизни людей. Будем это проговаривать с компанией и принимать меры к тому, чтобы повышались требования к промышленной безопасности: люди не должны погибать на экономически процветающем предприятии. Надо быстрее приводить в порядок условия жизни людей: вкладывать в это средства из государственного бюджета и от компании. Компания должна нести свою социальную ответственностью уже сейчас», – отметил Юрий Трутнев.

Первый документ – четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве – определяет совместную работу сторон на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. В нём указаны первоочередные проекты, направленные на развитие Норильска, над которыми совместно будут работать федеральный центр, регион, город и компания. Среди них – реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города; строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды; переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Документ определяет объём совместного финансирования на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, направленных на развитие Норильска, который планируется рассмотреть для включения в Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Рассматриваемый объём такого совместного финансирования – 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей – из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей – из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей – из средств «Норильского никеля».

В первый этап реализации программы до 2024 года вошли мероприятия по ликвидации (демонтажу) 7 объектов аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилищного жилья; строительству двух многоэтажных жилых домов в центральном районе г. Норильска, трёх многоэтажных жилых домов в жилом образовании «Оганер», 11 малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах в центральном районе; реконструкция первого этапа одного многоквартирного дома в центральном районе г. Норильска, имеющего историческую ценность. Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями, включает предоставление социальных выплат на приобретение жилья до 2024 года гражданам, состоящим на учете, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам детства и пенсионерам, проживающим в городе Норильске для 1 860 семей. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства включает мероприятия по реконструкции (модернизации) коллекторного хозяйства протяженностью более 45 км, термостабилизации грунтов под 12 многоквартирными домами и социальными объектами. В Норильске будут благоустроены 8 общественных пространств и 24 придомовых территорий. Запланированы проектирование и строительство поликлиники на 1 297 посещений в смену, общеобразовательной школы в центральном районе на 1 100 мест, первого этапа дошкольного учебного учреждения на 270 мест, реконструкция здания с целью размещения дошкольного образовательного учреждения на 236 мест. Будет проведен капитальный ремонт здания КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский». Начнется первый этап строительства гидротехнического сооружения на реке Норильская.

Отметим, что ранее социально-экономическое развитие Норильска обсуждалось на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Тогда Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, правительству Красноярского края, администрации Норильска, компании «Норильский никель» подготовить сбалансированный проект программы реновации жилья в Норильске, учитывающий источники и объёмы финансирования данной программы.

Второй подписанный документ предусматривает совместную подготовку Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Десять лет назад между краем и компанией заключалось соглашение о финансировании мер по развитию Норильска. Его итогом стало строительство 3 детских садов, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт 3 многоквартирных домов, 283 фундаментов, 1389 муниципальных квартир для переселенцев из ветхого жилья, снос 18 аварийных зданий, а также капитальный ремонт 34 км инженерных сетей.

Комментируя подписанные соглашения, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заметил, что программа комплексного развития Норильска, построенная на принципах государственно-частного партнерства – важный шаг, направленный на повышение качества жизни в арктических городах. «Подписанное соглашение - это комплексный, долгосрочный взгляд на социально-экономическое развитие одного из ключевых городов Русского Севера. Каждое мероприятие будет внесено в специализированную электронную систему. Это позволит неотступно следить за пошаговым исполнением каждого мероприятия, чтобы средства, выделенные на реализацию этой программы, принесли пользу жителям Норильска», – сказал он.

«Это не первое четырёхстороннее соглашение о развитии Норильска. Предыдущее, заключенное в 2010 году, компания со своей стороны успешно выполнила, реализовав целый комплекс запланированных в документе мероприятий. Уверен, что реализация новых мероприятий сделает Норильск более современным, комфортным и удобным местом для жизни, придаст новый импульс развитию не только города, но и всего Красноярского края», – заметил президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, соглашение, которое регион сегодня подписал с Минвостокразвития России, компанией «Норильский никель» и администрацией города Норильска позволит совместно создать для норильчан условия жизни, которых они достойны. «Норильск – это город нашей общей ответственности. То, о чем мы сегодня договорились, даёт старт для совместного решения первоочередных проблем, о которых говорят сами жители Норильска, – экология, коммунальное хозяйство, состояние жилого фонда. Замечу, что мы продолжим проработку комплексного плана социально-экономического развития города с перспективой уже на 15 лет. Наша общая цель сделать Норильск к 2035 году, а по возможности раньше, столицей российской Арктики», – сказал он.

По словам главы города Норильска Дмитрия Карасева, подписания этих документов очень ждали все норильчане, которые возлагают большие надежды на реализацию мероприятий соглашения.