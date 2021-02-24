Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает вас принять участие в онлайн-семинаре на тему «Подстанции и электроустановки: интеграция интеллекта» (Substations & Electrical Installations - Integration of Intelligence).

Мероприятие пройдет под эгидой ИК СИГРЭ B3 «Подстанции и электроустановки».

Даты проведения: 4-5 марта 2021 года (2 сессии по 2 часа).

Участие платное. Количество участников ограничено.

Более подробная информация о мероприятии доступна в информационном письме по ссылке.