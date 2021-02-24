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Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает принять участие в онлайн-семинаре "Подстанции и электроустановки: интеграция интеллекта"

Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает принять участие в онлайн-семинаре Подстанции и электроустановки: интеграция интеллекта

24 февраля 2021, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, СЕМИНАР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает вас принять участие в онлайн-семинаре на тему «Подстанции и электроустановки: интеграция интеллекта» (Substations & Electrical Installations - Integration of Intelligence).

Мероприятие пройдет под эгидой ИК СИГРЭ B3 «Подстанции и электроустановки».

Даты проведения: 4-5 марта 2021 года (2 сессии по 2 часа).

Участие платное. Количество участников ограничено.

Более подробная информация о мероприятии доступна в информационном письме по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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