Prysmian Group подписала новое рамочное соглашение с компанией Réseau de Transport d’Electricité (RTE), французским оператором электроэнергетических систем, ещё раз подтвердив свою роль основного партнёра в проекте модернизации и разработки французских национальных энергосистем.

Prysmian Group, получившая самую большую долю в этом контракте, будет отвечать за поставку, монтаж и испытания нескольких кабельных систем высокого напряжения переменного тока для подземных соединений на напряжение от 90 кВ до 400 кВ. Рамочное соглашение рассчитано на период 2021-2023 г.г., плюс, возможно, ещё два дополнительных года. Для участия в модернизации французских энергосистем Prysmian Group использует свои французские центры производства мирового класса, расположенные в городах Грон (Gron) и Монтеро (Montereau). На этих получивших заслуженную известность заводах, выпускающих кабели высокого напряжения и использующих технологию P-Laser, работают более 1400 человек.

Поставляя высококачественные, инновационные и экологически безопасные кабельные системы, Prysmian Group вносит существенный вклад в разработку «умных и зелёных» энергосистем, способствует реализации европейского плана перехода на возобновляемые виды энергии и строительства более объединённого будущего.

Рамочное соглашение подтверждает основную роль Prysmian Group в снабжении оператора RTE высоковольтными кабельными системами, а также консолидирует их долгосрочное и успешное сотрудничество. Prysmian Group уже предоставляла компании RTE инновационные, эффективные и экологически безопасные кабельные решения для подводных и наземных электроэнергетических систем. К таким проектам относятся строительство кабельных соединений с ветровыми электростанциями в г.г. Фекам (Fécamp), Курсёль-сюр-Мер (Courseulles-sur-Mer) и Нуармутье (Noirmoutier); подводная линия IFA2, связывающая Великобританию и Францию; подземная соединительная система высокого напряжения постоянного тока Piedmont-Savoy HVDC между Италией и Францией; подземная соединительная линия INELFE (Baixas – Santa LLooggia), первая подземная линия на основе кабелей с экструдированной изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 320 кВ постоянного тока, связывающая Испанию и Францию.