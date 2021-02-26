На Ленинградской АЭС началась программа комплексных испытаний энергоблока № 6 на номинальной мощности. Новому атомному гиганту поколения «3+» ВВЭР-1200 предстоит отработать без замечаний в течение 15 суток, и это станет заключительным аккордом опытно-промышленной эксплуатации.

- Данные испытания - это критерий успешности всего этапа опытно-промышленной эксплуатации, который продолжается на блоке более 140 суток, - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев. – Мы приступили к этим работам строго по графику, и это свидетельствует, что ввод энергоблока идет по плану. В ходе 15-суточных комплексных опробований энергоблока на 100% мощности все оборудование и системы энергоблока должны функционировать эффективно, надежно и безопасно, как предусмотрено требованиями технологических регламентов и в полном соответствии с проектом. Только после этого, мы сможем быть уверены, что новый энергоблок Ленинградской АЭС полностью готов к сдаче в промышленную эксплуатацию и несению стабильной нагрузки в соответствии с проектом в течение 60 лет работы.

Напомним, что 22 октября 2020 года энергоблок № 6 ВВЭР-1200 был впервые включен в единую энергосистему страны и за 4 месяца успешно прошёл поэтапное освоение проектной мощности на всех этапах энергопуска и опытно-промышленной эксплуатации.

После того, как блок отработает 15 суток без замечаний, он продолжит работать на номинальном уровне мощности до получения заключения о соответствии построенного энергоблока №6 Ленинградской АЭС требованиям технических регламентов и проектной документации. Это заключение - основа для сдачи энергоблока в промышленную эксплуатацию, запланированную на весну 2021 года.

В настоящее время в работе находятся 3-й и 5-й энергоблоки. Блоки № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации, № 4 – в плановом ремонте, № 6 – на этапе опытно-промышленной эксплуатации.