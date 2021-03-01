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Госкорпорация ОрВД повысит контроль за полетами воздушных судов в Приморском крае

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости размещения навигационного оборудования DМE/N 2700 на участке Отдельной приводной радиостанции ОПРС «Чернышевка». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)».

Оборудование системы ближней навигации DME/N 2700, которое установят на территории действующего радиотехнического объекта в селе Чернышевка в Анучинском районе Приморского края, позволит выполнять навигационное обеспечение полетов воздушных судов в зоне ответственности филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Приемоответчик в комплексе с бортовым оборудованием предназначен для определения на борту судна его удаления от контрольной точки установки радиомаяка.

Согласно проекту, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, на участке установят контейнер-аппаратную со смонтированным оборудованием приемоответчика DME/N 2700, металлическую антенную опору для комплекта антенного DME/N и здание контейнерного типа. Также предусмотрены прокладка кабелей управления и связи для передачи информации между приемоответчиком и аппаратурой дистанционного управления, кабельных линий электропитания для электроснабжения оборудования и благоустройство территории.

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на проведение работ Главгосэкспертиза выдавала в декабре 2017 года.

Генеральный проектировщик – АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик - ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Фото: gkovd.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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