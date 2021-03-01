Компания SMS plc (SMS), специализирующаяся на строительстве цифровой электросетевой инфраструктуры, приступила к реализации проекта строительства системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) аккумуляторного типа мощностью 50 МВт в населенном пункте Беруэлле (графство Кембриджшир, Великобритания). Компания в ближайшее время также начнет работы по строительству СНЭЭ мощностью 40 МВт в г. Барнсли (графство Южный Йоркшир). Строительство СНЭЭ в Беруэлле и Барнсли является первым этапом в реализации проектов сооружения СНЭЭ общей мощности 270 МВт, которые компания намерена осуществить в течение ближайших 2-х лет, и, таким образом,

SMS станет участником рынка системных услуг, оказываемых накопителями энергии, работающими в составе национальной энергосистемы. SMS планирует самостоятельно осуществлять все стадии строительства и эксплуатации СНЭЭ, включая проведение торговых операций, техническое обслуживание и оперативное управления СНЭЭ в течение 40-летнего периода эксплуатации. Строительные работы на объекте в Беруэлле планируется завершить в последнем квартале 2021 г., в Барнсли немногим позже. Новые СНЭЭ общей мощностью 90 МВт обеспечат возможность более масштабной интеграции в энергосистему объектов ВИЭ-генерации, а также будут оказывать услуги по балансированию и другие системные услуги для участников энергорынка с целью повышения надежности и гибкости энергосистемы и должны сыграть важную роль в энергетическом переходе в рамках поставленной правительством Великобритании цели по достижению климатической нейтральности к 2050 г.

После внесения правительством Великобритании в конце 2020 г. поправок в Закон о планировании (Planning Act), допускающих строительство накопителей энергии мощностью свыше 50 МВт минуя процедуру национального планирования, рынок накопителей энергии в Великобритании получил импульс для более активного развития, т.к. устранены препятствия для реализации проектов строительства накопителей энергии большой мощности. что позволит повысить надежность энергосистемы, а также облегчит переход к «чистой» энергетике. В настоящее время суммарная мощность накопителей энергии в Великобритании составляет более 1 ГВт и количество проектов строительства СНЭЭ в стране непрерывно растет.

Комментируя запуск проектов строительства СНЭЭ в Беруэлле и Барнсли, директор производственных процессов SMS Тим Мортлок подчеркнул преимущества эксплуатации аккумуляторных СНЭЭ, среди которых возможность внедрения в энергосистему более чистых и недорогих ВИЭ, а также повышение надежности и устойчивости энергосистемы в условиях широкого использования нестабильных источников электроэнергии. Активное внедрение СНЭЭ будет способствовать и созданию более доступной для потребителей энергосистемы. Бизнес-стратегия компании нацелена на обеспечение энергорынка низкоуглеродными активами, что необходимо для реализации правительственной программы по достижению климатической нейтральности к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy