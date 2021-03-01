 
За рубежом

В Великобритании запущен проект строительства систем накопления электроэнергии суммарной мощностью 90 МВт

В Великобритании запущен проект строительства систем накопления электроэнергии суммарной мощностью 90 МВт

1 марта 2021, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
164

Компания SMS plc (SMS), специализирующаяся на строительстве цифровой электросетевой инфраструктуры, приступила к реализации проекта строительства системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) аккумуляторного типа мощностью 50 МВт в населенном пункте Беруэлле (графство Кембриджшир, Великобритания). Компания в ближайшее время также начнет работы по строительству СНЭЭ мощностью 40 МВт в г. Барнсли (графство Южный Йоркшир). Строительство СНЭЭ в Беруэлле и Барнсли является первым этапом в реализации проектов сооружения СНЭЭ общей мощности 270 МВт, которые компания намерена осуществить в течение ближайших 2-х лет, и, таким образом,

SMS станет участником рынка системных услуг, оказываемых накопителями энергии, работающими в составе национальной энергосистемы. SMS планирует самостоятельно осуществлять все стадии строительства и эксплуатации СНЭЭ, включая проведение торговых операций, техническое обслуживание и оперативное управления СНЭЭ в течение 40-летнего периода эксплуатации. Строительные работы на объекте в Беруэлле планируется завершить в последнем квартале 2021 г., в Барнсли немногим позже. Новые СНЭЭ общей мощностью 90 МВт обеспечат возможность более масштабной интеграции в энергосистему объектов ВИЭ-генерации, а также будут оказывать услуги по балансированию и другие системные услуги для участников энергорынка с целью повышения надежности и гибкости энергосистемы и должны сыграть важную роль в энергетическом переходе в рамках поставленной правительством Великобритании цели по достижению климатической нейтральности к 2050 г.

После внесения правительством Великобритании в конце 2020 г. поправок в Закон о планировании (Planning Act), допускающих строительство накопителей энергии мощностью свыше 50 МВт минуя процедуру национального планирования, рынок накопителей энергии в Великобритании получил импульс для более активного развития, т.к. устранены препятствия для реализации проектов строительства накопителей энергии большой мощности. что позволит повысить надежность энергосистемы, а также облегчит переход к «чистой» энергетике. В настоящее время суммарная мощность накопителей энергии в Великобритании составляет более 1 ГВт и количество проектов строительства СНЭЭ в стране непрерывно растет.

Комментируя запуск проектов строительства СНЭЭ в Беруэлле и Барнсли, директор производственных процессов SMS Тим Мортлок подчеркнул преимущества эксплуатации аккумуляторных СНЭЭ, среди которых возможность внедрения в энергосистему более чистых и недорогих ВИЭ, а также повышение надежности и устойчивости энергосистемы в условиях широкого использования нестабильных источников электроэнергии. Активное внедрение СНЭЭ будет способствовать и созданию более доступной для потребителей энергосистемы. Бизнес-стратегия компании нацелена на обеспечение энергорынка низкоуглеродными активами, что необходимо для реализации правительственной программы по достижению климатической нейтральности к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Крупнейшая энергетическая компания Техаса заявила о банкротстве 01.03.2021
Крупнейшая энергетическая компания Техаса заявила о банкротстве
Литва завершила важный этап синхронизации энергосетей с Европой 01.03.2021
Литва завершила важный этап синхронизации энергосетей с Европой
Итальянский системный оператор приступил к реализации проекта строительства межсистемного соединения... 01.03.2021
Итальянский системный оператор приступил к реализации проекта строительства межсистемного соединения...
Резервную ЛЭП для Южной Осетии проложат раньше срока 01.03.2021
Резервную ЛЭП для Южной Осетии проложат раньше срока

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+