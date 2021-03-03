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Россия и Индия создадут целевую рабочую группу по газу

Индия, Минэнерго, сотрудничество

Индия, Минэнерго, сотрудничество

Россия и Индия договорились о создании Целевой рабочей группы по газу, которая будет действовать в рамках Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности Российско-Индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщил Павел Сорокин на открытии Индийского энергетического центра в Москве.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Министра нефти и природного газа Индии Тарун Капур, представители ведущих индийских и российских энергетических компаний, в том числе ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК».

Новый центр будет выполнять функции проектного офиса по налаживанию взаимодействия между ключевыми индийскими энергетическими компаниями и российским бизнесом, рассказал Павел Сорокин.

«Эти компании представляют все основные секторы в энергетике – СПГ, инженерные услуги, добычу и переработку. Мы рассчитываем, что Индийский энергетический центр может стать новым прорывным инструментом укрепления взаимодействия России и Индии. Имеется очень большой потенциал для наращивания инвестиций и реализации совместных проектов в области освоения новых сегментов, в том числе совместной добычи нефти в новых регионах», – уточнил замглавы Минэнерго России.

В ходе встречи с индийской делегацией и презентации центра состоялось также обсуждение перспективных направлений сотрудничества между Россией и Индией.

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Источник: Министерство энергетики России

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