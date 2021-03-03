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В среду, 3 марта 14:00 Екатерина Кваша даст "Открытое интервью"

В среду, 3 марта 14:00 Екатерина Кваша даст Открытое интервью

3 марта 2021, 09:12
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В среду, 3 марта 2021 года в 14:00 МСК состоится «Открытое интервью» с директором «Национального центра энергоэффективности» Министерства экономического развития РФ Екатериной Квашей.

В преддверии Международного женского дня обсудим гендерные особенности и стереотипы в российской энергетической отрасли, если таковые еще остались. Попробуем выяснить, отличается ли женский стиль управления в ТЭК от мужского, существует ли в энергетике дискриминация по гендерному признаку и насколько популярны «энергетические» профессии среди женщин.

Интервью пройдет на платформе ZOOM. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/98893061003.

ОТКРЫТОЕ ИНТЕРВЬЮ - онлайн разговор с ведущими экспертами энергетики.

Новый редакционный формат, мы получаем ответы на актуальные вопросы отрасли из самых авторитетных источников.

Встреча анонсируется на портале и в соцсетях, интервью проходит на платформе ZOOM, а также транслируется и хранится в открытом доступе на нашем сайте, в группе газеты на Facebook и на YouTube –канале.

Источник: сайт газеты «Энергетика и промышленность России»

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Источник: РНК СИГРЭ

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