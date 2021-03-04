При помощи инфраструктурных облигаций компания ДОМ.РФ планирует привлечь 8 млрд руб. на строительство инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры на месте старого аэропорта. Соответствующее соглашение было подписано 4 марта правительством региона и генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

При использовании инфраструктурных облигаций строительство жилья происходит за счет собственных средств застройщика и проектного финансирования. Денежные средства, полученные в рамках инфраструктурного займа, идут на строительство социальных, инженерных и транспортных объектов. При этом, погашение инфраструктурного займа происходит после погашения кредита по проектному финансированию от банка. Таким образом, инфраструктурный заем от СОПФ обеспечивает сохранение необходимого запаса финансовой устойчивости с точки зрения банков, предоставляющих проектное финансирование.

«Фонд «ДОМ.РФ» совместно с региональным правительством уже актуализировал концепцию проекта комплексной застройки территории бывшего аэропорта, где предполагается освоение земельного участка площадью более 350 га. Строительство объектов инфраструктуры будет профинансировано за счет механизма инфраструктурных облигаций. Ростовская область стала третьим регионом, после Сахалина и Тулы, с которым мы реализуем такой пилотный проект. На очереди Тюменская и Ленинградская области», — заявил Мутко.

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, на площадке в 350 га планируют создать новый общественный центр Ростова площадью более 3,5 млн кв.м.



Напомним, о планах по застройке территории старого аэропорта объявлялось еще в 2018 году. Позже на различных выставках демонстриролвали возможный проект застройки.



Ранее РБК Ростов сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался отдать без торгов землю старого аэропорта в Ростове компании, входящей в ГК «Ренова». «Аэро-Сити» планировала получить в аренду без торгов два участка на территории бывшего ростовского аэропорта для реализации инвестиционного проекта. Для этого было необходимо, чтобы проект признали масштабным на уровне Ростовской области. Однако компания получила отказ по заявленным требованиям — оказалось, что проект не соответствует понятию масштабного. При этом речь тогда шла об участке площадью чуть более 350 га.



Позже еще несколько раз объявлялось о планах строительства жилищного комплекса, однако конкретных сроков начала работ не называлось. Изначально объем инвестиций в строительство нового жилого района с социальной инфраструктурой на месте старого аэропорта в Ростове оценивался в 204 млрд руб.

Фото: Сергей Мартиросян