Один из парков Екатеринбурга осветили солнечной энергией

Один из парков Екатеринбурга перешел на освещение с помощью солнечной энергии. Совместный проект был реализован компанией «Хевел», занимающейся производством солнечных модулей, и одним из крупнейших российских девелоперов, группой «Кортрос».

В рамках проекта на территории Преображенского парка было установлено восемь комплектов автономного освещения. На их монтаж и запуск ушло всего два дня. В составе каждого из них светодиодный светильник мощностью 40 Вт, два солнечных гетероструктурных модуля общей мощностью 640 Вт, аккумулятор емкостью 200 А/ч, а также автоматизированная система управления.

Особенность системы заключается в том, что яркость освещения можно регулировать в соответствии с графиком, учитывающим посещаемость парковой территории в ночное время. Такой режим работы увеличивает срок эксплуатации всей системы.

Девелопер принял решение установить автономные комплексы освещения, так как они не нуждаются в подключении к сетям, что существенно снижает стоимость строительства и расходы на дальнейшую эксплуатацию. Оборудование не боится перепада температур, рассчитано на работу в различных климатических условиях, в том числе на Урале. Среднегодовая прогнозная выработка электроэнергии данного комплекса составляет около 1,5 кВт*ч в день, при среднегодовом суточном потреблении около 0,5 кВт*ч. Таким образом, система обеспечит бесперебойное освещение парковой зоны как в летнее, так и зимнее время.

Проект по оборудованию парковой территории солнечными светильниками – первый в Екатеринбурге и один из немногих в России, но с каждым годом технологии с использованием солнечной энергии получают все более широкое распространение. Использование возобновляемых источников на территории района Академический стало положительным примером синергии двух компаний по внедрению и продвижению энергоэффективных технологий в жилищном строительстве и планировании городских территорий.