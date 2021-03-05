В ходе реализации ремонтной программы 2021 года специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» выполнят капитальный ремонт 17 воздушных ЛЭП 35-110 кВ общей протяженностью более 80 км. Мероприятия по ремонту энергообъектов, направленные на повышение надежности энергоснабжения, пройдут в Тимашевском, Калининском, Каневском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

В ходе ремонтов сотрудники Тимашевских электросетей заменят 27 опор ЛЭП, 3,5 тысячи изоляторов, 5,2 км грозотроса. Энергетики установят 400 птицезащитных устройств и 566 информационных знаков. Также от растительности будут расчищены 21,6 га просек вдоль воздушных трасс ЛЭП. Все это необходимо, чтобы предупредить возможные нарушения энергоснабжения в период непогоды и высоких ветровых нагрузок.

– Бесперебойность работы электрических сетей и качество поставляемой электроэнергии напрямую зависят от состояния воздушных линий. Наши специалисты проводят постоянный мониторинг электрооборудования и выполняют необходимые технические мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Отремонтированное оборудование обеспечит надежное электроснабжение более 300 тысяч жителей центральной и северо-западной части Краснодарского края.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км. В зону обслуживания сетей входят пять административных районов –Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тысяч км.