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"ЕС будет контролировать 20% от мирового рынка полупроводников к 2030 году"

ЕС будет контролировать 20% от мирового рынка полупроводников к 2030 году

9 марта 2021, 15:29
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, ЕВРОСОЮЗ, ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника 
Источник: hightech.plus

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Европейский союз разработал амбициозную стратегию по развитию полупроводниковой промышленности в европейском регионе. Согласно новому документу, опубликованному Bloomberg, Европа планирует установить контроль над 20% от мировых поставок микросхем в стоимостном выражении, создать десятки предприятий, связанных с разработкой и производством процессоров, и вывести в лидеры несколько компаний с оценкой более $1 млрд. в течение этого десятилетия. План «Цифровой компас» будет представлен Еврокомиссией на этой неделе.

«Снижение критической зависимости от поставок из Азии позволит ЕС получить цифровой суверенитет и лучше отстаивать европейские интересы», — сообщили авторы законопроекта и добавили, что новый подход будет направлен на поддержку «открытой природы Интернета».

Цифровой компас Европы укажет на ряд целей и задач, привязанных к определенному временному периоду. К концу 2030 года европейские страны намерены развернуть собственные предприятия, которые сформируют полноценную цепочку поставок полупроводников — от проектирования компонентов до готовых продуктов. В рамках этого же пакета мер компаниям из частного сектора будет поручено ускорить развертывание 5G-сетей и разработать собственные квантовые компьютеры к 2025 году. При этом количество стартапов-единорогов с оценкой выше $1 млрд. должно быть также увеличено за счет нового пакета госсубсидий.

Европейский союз создаст систему мониторинга того, насколько быстро реализуются поставленные задачи достижения полупроводниковой независимости. Еврокомиссия будет ежегодно публиковать отчеты с подробным описанием технологического прогресса. А в центре цифровизации Европы будут стоять промышленные предприятия по производству 5-нм процессоров — с этой целью ЕС ранее привлек к сотрудничеству Samsung и TSMC. Результаты переговоров с ИТ-гигантами пока неизвестны.

План обретения Европой независимости от поставок микропроцессоров должен будет еще пройти процедуру согласований. Однако внесение в него радикальных изменений маловероятно — подготовка документа была инициирована самой Еврокомиссией в октябре прошлого года.

Стратегия по развитию полупроводникового сектора в Европе заметно пересекается с планом правительства США. Американские власти также опасаются зависимости в ключевой для сохранения темпов технологического развития отрасли от Китая и других стран Азии, поэтому стремятся наладить собственные производство внутри страны. С точки зрения подготовки у Европы и США паритет — как и Еврокомиссия, Сенат США только приступил к разработке соответствующих законопроектов о господдержке производства чипов и готовится рассмотреть их во втором квартале 2021 года. Ожидается что на создание производства полупроводников внутри страны из бюджета США будет выделено не менее $30 млрд.

В то же время Китай действует быстрее. В прошлом году расходы Китая на инновационные технологии выросли до рекордных $378 млрд. А с этого года компартия страны вводит стратегию, которая должна привести Китай к технологическому прорыву — расходы на НИОКР будут ежегодно расти на 7% до 2025 года. Кроме того, все ключевые IT-компании КНР уже объединились в консорциум, задача которого — быстро создать собственные технологии производства микропроцессоров по техпроцессу на 7-нм и 5-нм, чтобы не зависеть от американских патентов и технологического оборудования.

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Источник: hightech.plus

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