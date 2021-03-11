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Резидент "Сколково" разработал проект энергоэффективных зданий для Арктики

Резидент Сколково разработал проект энергоэффективных зданий для Арктики

11 марта 2021, 15:45
Рубрика: Инновации
Метки: ИННОВАЦИИ, СКОЛКОВО
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Компания "Теплориум", которая является резидентом инновационного центра "Сколково", разработала и запатентовала проект энергоэффективных зданий для объектов жилой и коммерческой инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг генеральный директор компании Анатолий Федоров, выступая на заседании экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

"Мы разработали проект энергоэффективных безопасных быстровозводимых зданий для повышения качества жизни в Арктической зоне Российской Федерации. Быстросборные топливохранилища на алюминиевом и стальном каркасе препятствуют чрезвычайным ситуациям и экологическим катастрофам, связанным с разливом при таянии вечной мерзлоты", - сказал Федоров, отметив, что разработка запатентована.

Проект здания из алюминиевого каркаса позволяет обеспечить защиту от ураганного ветра, таяния вечной мерзлоты, а также отличается мобильностью и универсальностью. "Снижение энергозатрат оценивается до 70% из-за интегрированных солнечных панелей. Еще одно преимущество - мобильность. Сборка осуществляется без "мокрых" технологий. Проект здания универсален, подходит для жилых строений, а также объектов коммерческой, социальной и транспортной инфраструктуры - фельдшерско-акушерских пунктов, аэропортов и т. д.", - добавил он.

Перспективы энергоэффективных решений

По мнению доцента РАНХиГС, координатора экспертного совета экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александра Воротникова, представленный компанией "Теплориум" проект энергоэффективных безопасных быстровозводимых зданий в Арктике очень перспективен. "Несомненно, это новый подход к повышению качества жизни человека в Арктике. Модульная конструкция проекта позволяет собирать многие необходимые объекты как для общественной, так и производственной инфраструктуры. Удобные и современные конструктивные решения, используемые современные материалы позволяют при необходимости переносить объекты на новое место. Важно и то, что в этом проекте используются энергосберегающие технологии, что немаловажно в условиях Севера. И, на мой взгляд, проектируемые сооружения выглядят элегантно и привлекательно", - сказал Воротников.

О компании

Компания "Теплориум" создана в 2015 году. Занимается исследовательской деятельностью, ведет разработки по повышению тепло- и звукоизоляции светопрозрачных ограждающих конструкций. "Теплориум" является резидентом инновационного центра "Сколково" с 2015 года.

Фото: teplorium.tilda.ws

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Источник: ТАСС

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