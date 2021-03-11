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В Вилюйске построят новую школу на 990 мест

В Вилюйске построят новую школу на 990 мест

11 марта 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Проектную документацию на строительство новой школы в Вилюйске рассмотрели и одобрили эксперты Управления государственной экспертизы и проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия).

Вилюйск - административный центр Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) - то один из старейших городов северо-востока Азии и Дальнего Востока, основанный в 1634 году русскими казаками-первопроходцами. Сегодня в Вилюйске проживает почти 12 тысяч человек. Вопрос создания достаточного количества учебных мест, отвечающих современных требованиям, здесь стоит очень остро. Пока большинство школьников Вилюйска учатся в деревянных зданиях 1957, 1962 и 1972 годов постройки.

Школу на 990 мест, проект которой одобрили государственные эксперты, возведут в новом жилом квартале «Кэтэх». Помимо учебного заведения в микрорайоне по программе переселения из ветхого и аварийного жилья построят 17 многоквартирных домов.

Новая школа в Вилюйске станет одним из самых крупных объектов образования в Якутии. Строительство проходит в рамках государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года».

Проектную документацию разработали в ООО «ЗСК-Проект». Застройщик – Администрация муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

 

Фото: yk24.ru

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Источник: egrz.ru

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