Консорциум в составе компаний EDF Renewables, EIH S.à.rl, Enbridge Inc. и wpd после подписания соглашений с финансовыми партнерами объявил о начале строительства шельфовой ВЭС Кальвадос (Calvados) проектной мощностью 448 МВт во французском регионе Нормандия.

Шельфовая ВЭС Кальвадос будет сооружена на расстоянии более 10 км от побережья Бессена (Bessin). В акватории ВЭС площадью около 45 км² будут установлены 64 ветровые турбины производства Siemens Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa) мощностью 7 МВт каждая. Турбины для ВЭС Кальвадос будут производиться на строящемся заводе Siemens Gamesa в Гавре. Ввод в эксплуатацию завода, запланированный на первую половину 2022 г., позволит создать 750 постоянных рабочих мест. Кроме изготовления ветровых турбин для ВЭС Кальвадос, Siemens Gamesa уже получен заказ на производство 71 ветровой турбины для шельфовой ВЭС Фекан (Fécamp), сооружение которой началось в июне 2020 г. и осуществляется тем же консорциумом, что и ВЭС Кальвадос. Строительные работы в акватории ВЭС Кальвадос должны начаться в 2022 г.

За подключение ВЭС Кальвадос к энергосистеме Нормандии отвечает французский системный оператор RTE. К наземным работам по технологическому присоединению ВЭС к материковой электрической сети через шельфовую подстанцию (ПС) планируется приступить в марте 2021 г. Изготовление и поставку монолитных свайных фундаментов для ветровых турбин будет осуществлять компания Saipem. Компания Prysmian Group изготовит подводные кабели для соединения ветровых турбин с шельфовой ПС, за строительство которой отвечают компании Chantiers de l’Atlantique, GE Grid Solutions и SDI. Ввести в эксплуатацию ВЭС Кальвадос планируется в 2024 г. Ожидается, что вырабатываемой ВЭС электроэнергии будет достаточно, чтобы обеспечить годовое электропотребление 630 тыс. домохозяйств или 90% от общего объема потребления электроэнергии во французском департаменте Кальвадос. Стоимость сооружения ВЭС Кальвадос оценивается примерно в € 2 млрд, большая часть которого будет профинансирована за счет займа без права регресса. В 2018 г. правительство Франции подписало 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA), произведенной ВЭС. В процессе строительство ВЭС, которое, как ожидается продлится 3,5 года, будет создано более 1 000 рабочих мест в Нормандии.

Многочисленные общественные консультации, с местными заинтересованными сторонами (государственными органами, избранными должностными лицами в регионе Нормандия, прибрежными сообществами, ассоциациями местных жителей), проводившиеся в течение более 10 лет, подтвердили поддержку проекта строительства ВЭС. Также были проведены тщательные исследования местности специализированными инженерными бюро в сотрудничестве с местными ассоциациями по охране окружающей среды. Помимо этого, был установлен тесный и постоянный диалог с представителями рыбодобывающей отрасли (особенно с рыбаками, добывающими морского гребешка) с целью минимизации негативных последствий строительства ВЭС и гармоничного сосуществования различных пользователей морских ресурсов.

Информационно-аналитический ресурс Energy Global