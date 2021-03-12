«Россети Тюмень» вложат около 7 миллионов рублей в систему электроснабжения Нягани. Город с населением чуть меньше 60 тысяч человек, сформировал за последние 5 лет совокупный объём промышленного производства более 157 млрд рублей. В ближайшее время энергетики отремонтируют все подстанции, которые питают один из ключевых муниципалитетов ХМАО-Югры.

«Россети Тюмень» проведут работы на четырёх подстанциях, обеспечивающих электроснабжение города. До конца июня специалисты выполнят комплексное техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, выключателей и устройств РЗА. Комплекс мероприятий увеличит ресурс энергооборудования и повысит его надежность.

По словам главы города Нягань Ивана Ямашева, компания «Россети Тюмень» отвечает современным требованиям и повышенному спросу на услуги в сфере энергетики.

«В 2021 году мы постараемся заметно прирасти по ключевым направлениям развития города: строительству жилья и социально значимых объектов, благоустройству. Совместно с правительством автономного округа активно идет работа по созданию на территории Нягани особой экономической зоны. Реализация этого проекта даст огромный толчок развитию местной экономики. Эти масштабные проекты зависят от стабильного и бесперебойного электроснабжения. Для нашего северного города это особенно важно и актуально», – прокомментировал градоначальник Иван Ямашев.

Нягань сегодня является одним из лидеров ХМАО-Югры по динамике развития. За счет участия в региональных программах и 6 национальных проектах городской бюджет получил более 1,3 млрд рублей. На территории работают значимые промышленные объекты Уральского федерального округа. В частности, завод «ЛВЛ-Югра» является крупнейшим в России и странах СНГ производителем ЛВЛ-бруса, который экспортируется в том числе в Германию.