На территории Новомосковского округа столицы в поселении Марушкинское появится технополис модульного домостроения, предназначенный для производства сверхкрупных квартирных модулей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.



На базе технополиса будут создавать модули – начиная от выпуска каркаса, заканчивая отделкой, обустройством фасадов и окон и созданием инженерных систем. Производственная мощность предприятия составит более 1,2 тыс. модулей в год, в том числе квартирных и лестничных маршей.



Помимо здания самого завода, на участке предусмотрено появление пристроенного административно-бытового корпуса, двух КПП, котельной, трансформаторных подстанций и других зданий. На территории устроят парковочные места для легкового транспорта и большегрузных машин, установят систему освещения и малые архитектурные формы.



Ранее «СГ» сообщала, что в Новой Москве построят 2,3 млн «квадратов» жилья.