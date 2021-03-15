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В Новой Москве построят завод по производству квартирных модулей

В Новой Москве построят завод по производству квартирных модулей

15 марта 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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На территории Новомосковского округа столицы в поселении Марушкинское появится технополис модульного домостроения, предназначенный для производства сверхкрупных квартирных модулей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

На базе технополиса будут создавать модули – начиная от выпуска каркаса, заканчивая отделкой, обустройством фасадов и окон и созданием инженерных систем. Производственная мощность предприятия составит более 1,2 тыс. модулей в год, в том числе квартирных и лестничных маршей.

Помимо здания самого завода, на участке предусмотрено появление пристроенного административно-бытового корпуса, двух КПП, котельной, трансформаторных подстанций и других зданий. На территории устроят парковочные места для легкового транспорта и большегрузных машин, установят систему освещения и малые архитектурные формы.

Ранее «СГ» сообщала, что в Новой Москве построят 2,3 млн «квадратов» жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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