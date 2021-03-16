В 2021 году сотрудники Лабинских электрических сетей выполнят ремонт порядка 30 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью свыше 50 км в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Данные ЛЭП обеспечивают электричеством десятки тысяч бытовых потребителей, крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия и объекты социального значения.

К осенне-зимнему периоду энергетики подготовят четыре линии классом напряжения 110 кВ «Лабинск-2-Лабинск-1», «Родниковская-Лабинск-2», «Лабинск-1-Ходзь», «Мостовская-Псебай», а также 25 линий электропередачи 35 кВ.

Специалисты заменят устаревшие опоры и свыше 1,1 тыс. изоляторов, выполнят ремонт контуров заземлений, который включает в себя замену неисправных элементов заземляющего устройства, затяжку ослабленных болтовых соединений, обновление окраски.

От древесной и кустарниковой растительности сотрудники Лабинских электросетей расчистят 31 га трасс в охранной зоне ЛЭП. Это необходимо, чтобы снизить вероятность нарушений энергоснабжения в период непогоды и сильных ветровых нагрузок.

На воздушных линиях 35-110 кВ «Лабинск-2-Лабинск-1», «Лабинск-1-Ходзь», «Подгорная Синюха – Харьковская» энергетики установят 183 комплекта птицезащитных устройств. Они защитят пернатых от удара электрическим током, а воздушную линию – от загрязнения продуктами жизнедеятельности и короткого замыкания.