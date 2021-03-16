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Энергетики Лабинского филиала "Россети Кубань" отремонтируют 50 км высоковольтных ЛЭП в 2021 году

Энергетики Лабинского филиала Россети Кубань отремонтируют 50 км высоковольтных ЛЭП в 2021 году

16 марта 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В 2021 году сотрудники Лабинских электрических сетей выполнят ремонт порядка 30 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью свыше 50 км в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Данные ЛЭП обеспечивают электричеством десятки тысяч бытовых потребителей, крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия и объекты социального значения.

К осенне-зимнему периоду энергетики подготовят четыре линии классом напряжения 110 кВ «Лабинск-2-Лабинск-1», «Родниковская-Лабинск-2», «Лабинск-1-Ходзь», «Мостовская-Псебай», а также 25 линий электропередачи 35 кВ.

Специалисты заменят устаревшие опоры и свыше 1,1 тыс. изоляторов, выполнят ремонт контуров заземлений, который включает в себя замену неисправных элементов заземляющего устройства, затяжку ослабленных болтовых соединений, обновление окраски.

От древесной и кустарниковой растительности сотрудники Лабинских электросетей расчистят 31 га трасс в охранной зоне ЛЭП. Это необходимо, чтобы снизить вероятность нарушений энергоснабжения в период непогоды и сильных ветровых нагрузок. 

На воздушных линиях 35-110 кВ «Лабинск-2-Лабинск-1», «Лабинск-1-Ходзь», «Подгорная Синюха – Харьковская» энергетики установят 183 комплекта птицезащитных устройств.  Они защитят пернатых от удара электрическим током, а воздушную линию –  от загрязнения продуктами жизнедеятельности и короткого замыкания.

– В текущем году специалисты филиала выполнят большой объем работ на воздушных линиях электропередачи по основной сети. Своевременная и качественная подготовка энергообъектов к работе в осенне-зимний период – залог успешного прохождения пиковых нагрузок и обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением даже в самых сложных погодных условиях, – отметил директор Лабинского филиала компании «Россети Кубань» Юрий Каверзнев.

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Источник: Россети Кубань

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