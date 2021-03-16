«Россети Тюмень» начали ремонт подстанции 110 кВ «Луговская». Центр питания обеспечивает электричеством 4 населенных пункта, включенных в перечень труднодоступных и отдаленных местностей ХМАО – Югры: Кирпичный, Луговской, Троица, Белогорье. На их территории расположены 36 социально значимых объектов, включая котельные, фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады. Объем капиталовложений компании «Россети Тюмень» превысит 1,3 млн рублей.

В ходе ремонта трансформатора специалисты выполнят ревизию переключающего устройства, заменят масло, приведут в порядок навесное оборудование. Эти мероприятия повысят надежность функционирования подстанции и позволят обеспечить стабильное электроснабжение труднодоступных поселков.

Подстанция 110 кВ «Луговская» расположена вблизи одноименного поселка, с трех сторон окружённого водой. Его омывают самая широкая река России – Обь, а также протока Ендырская. В этой части Ханты-Мансийского района отсутствуют круглогодичные автомобильные дороги. Добраться до населённых пунктов летом можно на вертолете или по реке, а зимой - по автозимнику. Чтобы обеспечить реализацию проекта в текущем году, энергетики организовали доставку оборудования и материалов по зимнику – до начала в Югре весеннего половодья. В работах задействовали 7 видов спецтехники, в том числе тягач с тралом, автокран, автогидроподъёмник и передвижная мастерская. Персонал, осуществляющий ремонтные работы, будет жить недалеко от энергообъекта в специально оборудованном под полевые условия жилом вагоне.

В 2021 году специалисты нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» проведут ремонт трансформаторов еще на 3 подстанциях. В надёжность работы центров питания энергетики вложат более 12,5 млн рублей.