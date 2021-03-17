Николай Шульгинов на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал об основных итогах работы топливно-энергетического комплекса в 2020 году и задачах на предстоящий период.

Министр отметил, что несмотря на влияние пандемии, предприятия ТЭК показали стабильную и надёжную работу.

«Все субъекты ТЭК продолжали выполнять свои обязанности перед потребителями, обеспечивать функционирование отраслей, непрерывное функционирование стратегических объектов страны. Энергетики продолжали заниматься строительством энергообъектов, ремонтами, модернизацией, присоединением потребителей, в первую очередь, медицинских учреждений, которые в рекордно короткие сроки были построены», – сказал Николай Шульгинов.

Он подчеркнул, что в целом по ТЭК было обеспечено сохранение рабочих мест, более того, за 2020 год было принято на работу на 3 тысячи человек больше, чем уволенных с начала года.

Говоря о задачах, Министр отметил, что в нефтяной сфере это, прежде всего, стабильная работа внутреннего рынка топлива, постоянный мониторинг цен на топливо, совершенствование налоговых условий.

«За год были завершены шесть проектов строительства установок переработки нефти, сейчас идёт процесс заключения новых инвестиционных соглашений», – сообщил глава Минэнерго.

В газовой отрасли приоритетом также является внутренний рынок.

«Самая главная наша задача – это газификация регионов страны и обеспечение газом российских потребителей. Сегодня средний уровень газификации составляет 71,4%. Разработана и внесена в Правительство «дорожная карта» газификации», – рассказал Министр.

Он напомнил, что «дорожная карта» предполагает создание единого оператора газификации, а работу с потребителями планируется вести по принципу «одного окна». Для развития альтернативной газификации Правительством России была утверждена программа развития малотоннажного СПГ.

В части угольной отрасли идёт реализация программы её развития. Она подразумевает прирост добычи и увеличение поставок из угледобывающих регионов России, в частности, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сдерживающим фактором тут остаётся пропускная способность нашей транспортной инфраструктуры.

«Тема угля ещё остаётся острой. Вы заметили, что при похолодании вся Европа и страны АТР с удовольствием потребляли большое количество угля», – заметил Николай Шульгинов.

В электроэнергетике, как сообщил Министр, положительный эффект показала реализация закона о выводе объектов из эксплуатации – в прошлом году было выведено более 3 ГВт неэффективных мощностей, и есть задача по выводу ещё 8 ГВт.

«Мы будем продолжать программу модернизации тепловой энергетики. Единственное, нужно отдавать приоритет в том числе развитию когенерации и, наверное, придётся вносить изменения в свои документы, связанные с определением квоты в части модернизации ТЭЦ для развития когенерации», – прокомментировал Николай Шульгинов.

Министр также остановился на вопросе резервов мощности. По его словам, планируется пересмотреть подходы и уйти от директивно установленного объёма резервов, предусмотрев определяющее значение расчёта балансовой надёжности работы энергосистемы.

Ещё одна важная инициатива Минэнерго, о которой рассказал Николай Шульгинов, – консолидация территориальных сетевых организаций. Нарушения энергоснабжения, произошедшие в нынешнем отопительном сезоне, показали, что часть таких предприятий не могут самостоятельно обеспечить надёжное энергоснабжение потребителей и не несут за это ответственности. Минэнерго предложило консолидировать такие сетевые компании на базе крупнейших в регионах.

Завершая своё выступление, глава Минэнерго остановился на аспектах безопасности работы ТЭК.

«Нами подготовлены законопроекты и разрабатываются подзаконные акты, направленные на устранение устаревших и избыточных требований, которые через тариф ложатся нагрузкой на потребителей», – сказал Николай Шульгинов.

Пристальное внимание Минэнерго уделяет вопросам кибербезопасности.

«У нас уже создан и функционирует ведомственный центр информационной безопасности, сейчас работаем над отраслевым», – заключил Министр.

Николай Шульгинов поблагодарил членов Комитета Совета Федерации по экономической политике за внимание к работе отраслей ТЭК, принятие законов, обеспечивающий стабильное развитие энергетики.