Акционерному обществу «Русатом Хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом») предоставили в аренду участок в Уфе под создание и эксплуатацию центра радионуклидной терапии. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкири Радий Хабиров, документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Площадь земельного участка, предоставленного под реализацию масштабного инвестиционного проекта, составляет 10 тыс. кв. м. Министерству земельных и имущественных отношений РБ поручено заключить с инвестором договор аренды.

По данным публичной кадастровой карты, предоставляемый участок расположен в Орджоникидзевском районе Уфы по улице Блюхера за зданием городской клинической больницы №18.

Как сообщал РБК Уфа, представитель АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов презентовал проект создания межрегионального центра радионуклидной терапии на «Инвестчасе» с главой Башкирии в июле 2020 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,2 млрд рублей. Тогда создание центра включили в перечень приоритетных инвестпроектов, его запуск запланирован на 2023 год.

Шибанов сообщал, что «Русатом Хэлскеа» реализует инвестпрограмму по созданию в регионах страны сети центров диагностики и лечения злокачественных новообразований, болезней эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом радионуклидная терапия — введение радиофармпрепаратов — применяется в качестве основной лечебной технологии для непосредственного воздействия изотопов на патологические очаги в тканях и органах пациента.

На «Инвестчасе» отмечалось, что с введением центра радионуклидной терапии Башкирия также получит современную учебно-техническую базу для повышения квалификации специалистов и лабораторию для клинических испытаний перспективных радиофармпрепаратов отечественного производства.

По данным ресурса «Контур.Фокус», АО «Русатом Хэлскеа» зарегистрировано в Москве в феврале 2017 года. 100% уставного капитала в размере 480 млн рублей принадлежит АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс» правительства РФ. Баланс предприятия на конец 2019 года был равен 1,9 млрд рублей. Выручка составила 541,9 млн, чистый убыток — 340,1 млн рублей.

Фото: РБК Уфа