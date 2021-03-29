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Блок аварийного питания БАП 120 IEK® – вы можете регулировать время работы от АКБ

Блок аварийного питания БАП 120 IEK® – вы можете регулировать время работы от АКБ

29 марта 2021, 10:36
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новинка в линейке IEK Lighting PRO — блок аварийного питания БАП 120 IEK®. Предназначен для бесперебойной работы светодиодных светильников при отключении рабочей сети или снижении напряжения до порогового значения. Встраивается в схему питания светодиодного светильника (между драйвером и LED-модулями).

БАП 120 IEK® совместим со светильниками различных торговых марок, имеющими выносной драйвер или доступ к нему без нарушения герметичности. Блок можно встроить в светильник, разместить отдельно в выносном боксе или расположить рядом со светильником. Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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