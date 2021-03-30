Сбербанк и совместное предприятие "Квантовые технологии", входящее в структуру госкорпорации "Росатом", заключили соглашение о намерениях приступить к сотрудничеству в области развития квантовых технологий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Внедрение квантовых технологий способно качественно изменить российский финансовый сектор и сделать его более конкурентным на мировом рынке. Координация действий и совместная работа с ведущим финансовым институтом России, Центральной и Восточной Европы позволит достичь синергетического эффекта в индустрии финансовых технологий и значительно упрочить национальные позиции", - цитирует пресс-служба Сбербанка руководителя проектного офиса "Росатома" по квантовым технологиям Руслана Юнусова.

Соответствующее соглашение было подписано Юнусовым и вице-президентом Сбербанка Альбертом Ефимовым. В его рамках стороны обозначили возможное сотрудничество сразу по нескольким направлениям, в том числе по использованию квантовых вычислительных систем для решения практических задач, связанных с финансами и банковской деятельностью.

"Подобное партнерство, позволяющее совместно анализировать накопленный опыт и непрерывно поступающую новую информацию, необходимо для своевременного старта практического развития решений на основе квантовых технологий, когда будет достигнут необходимый уровень технологической зрелости. А они, в свою очередь, способны изменить бизнес-модели во многих отраслях: от искусственного интеллекта до фармацевтики и транспорта", - добавил главный технологический директор Сбербанка Давид Рафаловский.

В ноябре 2019 года госкорпорация "Росатом" объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. В его разработке будут принимать участие все ведущие российские научные центры, специализирующиеся на изучении квантовой физики и разработке квантовых технологий.

Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, в состав которой вошли Российский квантовый центр, МФТИ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, Физический институт РАН и фонд "Сколково". Первые итоги их совместной работы будут представлены в 2021-2022 годах.