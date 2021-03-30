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В Амурской области реконструируют аэропорт Тынды

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию регионального аэропортового комплекса. Работы пройдут в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года госпрограммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Суммарная пропускная способность аэропорта Тынды составляет 90 пассажиров в час. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция здания аэровокзала, где обустроят помещения технологического обслуживания вылетающих пассажиров, диспетчерскую, помещения служебного, административного и бытового назначения. Также будут реконструированы единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта – ее удлинят до 2000 м, пассажирский перрон, полоса руления на грузовом перроне, рулежные дорожки РД-1 и РД-3, патрульная и внутрипортовая дороги, периметровое ограждение и метеорологическое оборудование.

В ходе реализации проекта на территории аэропортового комплекса построят отдельно стоящее здание павильона выдачи багажа, сблокированное с контрольно-пропускным пунктом, гараж с отделением для мойки автомобильной техники, склад ГСМ, модульную АЗС, холодный склад и аварийно-спасательную станцию.

Кроме того, запланировано устройство объектов водосточно-дренажной сети, объектов электроснабжения и энергосбережения, очистных сооружений, размещение светосигнального оборудования категории огни малой интенсивности.

Реконструкция пройдет в условиях действующего аэродрома, без прекращения полетов воздушных судов.

Проектная документация разработана АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Застройщик - ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Фото:  otr-online.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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