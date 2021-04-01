 
Цифровая революция

MR Group вложит 3,5 млрд рублей в цифровую среду в своих проектах

MR Group вложит 3,5 млрд рублей в цифровую среду в своих проектах

1 апреля 2021, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: УМНЫЙ ДОМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Девелопер MR Group в ближайшие 5 лет планирует инвестировать 3,5 миллиарда рублей в создание цифровой среды в своих проектах, говорится в сообщении компании.

"Для этого был разработан единый стандарт "умной" цифровой среды, по которому будут проектироваться и строиться все новые проекты. В пилотном режиме эта платформа уже интегрирована в три проекта", - отмечается в нем.

Квартиры в них будут укомплектованы ONT роутером, который обеспечит и управление "умным" домом, и доступ в интернет. Жителям будут доступны контроль входной зоны, контроль основных параметров квартиры (температура, влажность, освещенность, шум), обесточивание линий питания в режиме "мы ушли" (за исключением неотключаемых линий), поквартирное управление теплом, защита от протечки с функцией перекрытия кранов, а также управление освещением, указывается в релизе.

Ранее девелопер "Самолет" также сообщил о том, что планирует в течение пяти лет потратить на цифровизацию своего бизнеса и покупку IT-проектов около 8 миллиардов рублей.

Фото: © MR Group

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Источник: РИА Новости

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