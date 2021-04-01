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"Россети ФСК ЕЭС" завершила замену грозотроса на линии 220 кВ "Ключики – Ульяновская"

Россети ФСК ЕЭС завершила замену грозотроса на линии 220 кВ Ключики – Ульяновская

1 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила грозотрос на линии электропередачи 220 кВ «Ключики – Ульяновская» в Ульяновской области. Работы выполнены в рамках ремонтной программы. В результате повысилась защищенность ЛЭП от воздействия грозовых разрядов, а также возросла надежность электроснабжения потребителей Ульяновска с населением более 600 тыс. человек.

Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи. Он предназначен для защиты проводов от прямых ударов молнии. В ходе работ на опорах были установлены анкерные крепления и раскаточные ролики, по которым с помощью барабана и натяжной машины производилась раскатка и натяжка грозотроса с последующим закреплением его специальными зажимами. Всего было заменено 12,3 км грозозащитного троса. 

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Ключики – Ульяновская» составляет 154,2 км. Она отвечает за электроснабжение Ульяновска, в том числе его жилого и промышленного сектора.

Всего на объектах волжского филиала «Россети ФСК ЕЭС» в 2021 году заменят более 106 км грозозащитного троса. Наибольший объем мероприятий будет выполнен в Самарской и Нижегородской областях. Крупные работы проведут на линиях 220-500 кВ «ЖиГЭС – Солнечная», «НиГЭС – Вязники», «Вешкайма – Арзамасская».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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