СПГ прирастет Арктикой

Планы России по увеличению выпуска СПГ до 2035 года в обзоре ассоциации «Глобальная энергия»

Россия планирует увеличить выпуск сжиженного природного газа как минимум втрое за пятнадцать лет. При этом есть планы и гораздо более наполеоновские, допускающие рост производства СПГ в четыре и даже в девять раз. Все больше СПГ Россия намерена производить в Арктике, ориентируясь как на новые, так и уже отложенные раньше проекты.



Запланированный прорыв

Российское правительство в марте утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ, согласно которой целевой уровень выпуска сжиженного газа к 2035 году составляет оптимистические 140 млн т в год. Сейчас заявленные СПГ-мощности России - около 28 млн т в год. Фактическое производство по итогам прошлого года превысило 30 млн т за счет увеличения производства на уже действующих линиях. При этом максимально возможные мощности могут достигнуть 270 млн т в ближайшие пятнадцать лет, следует из стратегии.

В частности, на строящиеся заводы должно прийтись 21,3 млн тонн СПГ. На вероятные и возможные - около 88 млн т, на потенциальные - 131-147 млн т.

«Потенциальными точками производства крупнотоннажного СПГ с учётом ресурсной обеспеченности и логистической доступности для газовозов станут в первую очередь месторождения Севера - полуостровов Ямал и Гыдан, - находящиеся на значительном удалении от системы газопроводов, а также побережье Дальнего Востока, включая остров Сахалин, Охотского моря и Северного Ледовитого океана, север Красноярского края, шельфовые проекты", - сказал профильный вице-премьер Александр Новак.

Действующие проекты

В России есть два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (11,6 млн т СПГ в 2020 году) и «Ямал СПГ» (17,5 млн т). На “Ямале СПГ” в ближайшее время ожидается запуск четвертой линии, ее проектная мощность составляет 0,9-0,95 млн тонн, но она может быть увеличена до 1,5-1,6 млн тонн в год.

“Ямал СПГ” - это единственный в мире арктический завод по сжижению газа. Акционерами проекта, работающего на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале, являются «Новатэк» с долей 50,1%, Total (20%), CNPC (20%) и Фонд шелкового пути (9,9%). Пока большая часть газа с этого завода - около 70% - идет в Европу, однако постепенно потоки перенаправляются в Азию.

Также имеется предприятие “Криогаз Высоцк” мощностью около 0,7 млн т в год.

Стратегия «НОВАТЭКа» предполагает рост производства СПГ до 70 млн т к 2030 г. на Ямале и Гыдане.



Строящиеся

Второй СПГ-проект на Ямале - “Арктик СПГ-2”. ( у “НОВАТЭКа” в нем 60%, CNOOC и CNPC, Total и консорциума Mitsui и Jogmec по 10%). Проект предполагает три линии на базе Утреннего месторождения газа на полуострове Гыдан, мощность каждой 6,6 млн т. Таким образом, общая мощность проекта достигает 19,8 млн т. Запуск линий запланирован на 2023 г., 2024 г. и 2026 г. соответственно.

Также “Газпром” строит комплекс по сжижению природного газа в районе КС «Портовая» производительностью 1,5 млн т СПГ в год на Балтике. Правда, когда заработает этот завод, до сих пор неясно: изначально его ввод планировался на 2018 год, затем на 2020, теперь предполагается в конце 2021 года. Завод находится в 60 км от Выборга, предполагается две линии по сжижению газа, его хранение в резервуаре и плавучем хранилище.



Вероятные

“НОВАТЭК” может построить еще один СПГ-завод - Обский на Ямале. Его планировалось построить двумя очередями по 2,5 млн т каждая в 2023 и 2024 годах, однако пока принятие инвестиционного решения отложено. Впрочем, мощность завода может быть увеличена на четверть, говорила компания в феврале. Ресурсной базой для него станут Верхнетиутейское и Западно- Сеяхинское месторождения, а завод, очевидно, построят по российской технологии.

Кроме того, в течение пару лет компания намерена определиться со своим четвертым СПГ-проектом «Арктик-СПГ-1» мощностью 20 млн тонн СПГ в год.

Эти проекты выглядят вполне реализуемыми, но в программе развития СПГ есть и другие, на взгляд экспертов, гораздо менее реалистичные. К ним можно отнести Якутский СПГ ЯТЭК, дочерней компании “А-Проперти” на 17,7 млн т. По данным СМИ, pre-FEED проекта завершен, пока стоимость его оценивается в 30-35 млрд долларов. Окончательные параметры будущего завода не определены - сама компания оценивает их в 12 млн т, тогда как программа рассчитывает на максимальные 17,7 млн т (с учетом расширения на втором этапе с первоначальных 8,9 млн т). Компания все еще не получила разрешение от российских властей на экспорт СПГ, которое есть только у “Газпрома” и “НОВАТЭКа”. Кроме того непонятно, сможет ли она привлечь финансирование и льготы от властей.

Возможность строительства Дальневосточного СПГ в Де-Кастри на базе проекта “Сахалин-1” рассматривается уже около десятка лет. Мощность этого завода по программе составляет 6,2 млн т. В проекте участвуют ExxonMobil (30%), «Роснефть» (20%), ONGC Videsh (20%) и SODECO (30%). Предполагается, что инвестиционное решение по проекту может быть принято в 2021 году, а построен он будет к 2027 году. Варианты монетизации газа с проекта, который сейчас закачивается обратно в пласт, обсуждались несколько лет. Рассматривались строительство нового СПГ-завода или продажа газа для третьей очереди на заводе СПГ "Сахалина-2" “Газпрома”, с которым компании не сошлись в цене.

Кроме того, к возможным отнесен проект комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге “Газпрома” и “Русгаздобычи» мощностью 13,3 млн тонн. Возможны две линии завода, проектная документация которого утверждена Главгосэкспертизой.

Очевидно, преждевременно говорить и о реализации “Арктик СПГ-3”, ресурсной базой которого должен стать Северо-Гыданский участок. Запуск проекта возможен в конце этого-начале следующего десятилетия.

Пока не слишком реалистичным представляется и расширение “Сахалина-2” на 5,4 млн т. Компании-партнеры периодически заявляют, что рассматривают подобное расширение. Однако проблема нехватки ресурсной базы для него сохраняется: соглашения о покупке газа “Сахалина-1” так и нет, а над развитием собственных ресурсов компаниям придется еще долго работать.



Потенциальные

Также есть ряд “потенциальных” проектов. К ним относятся СПГ-завод на Тамбейском месторождении “Газпрома” у порта Сабетта в Арктике (который использует для экспорта газа “НОВАТЭК”) мощностью 20 млн тонн. Согласно программе, завод могут построить к 2030 году. Вместе с тем, “Газпром” пока не озвучивал планы по строительству СПГ-завода на этом месторождении, да и о какой-либо экономике проекта пока говорить преждевременно.

Кроме того, программа допускает возрождение Штокмановского проекта, запуск завода по сжижению газа на котором возможен к 2035 г. Проектная мощность может составить 30 млн т. По проекту выполнено прединвестиционное исследование. Сроки освоения Штокмана много раз откладывались, а параметры проекта менялись. По последней информации СМИ, добыча на нем может начаться в 2029 году. Изначально мощность завода могла составить около 7,5 млн т в год, однако два года назад “Газпром” решил ликвидировать предполагаемого оператора проекта.

«Газпром» может за пять лет построить и несколько малотоннажных СПГ- заводов во Владивостоке и на Черном море, их мощность оценивается в 1,5 млн т и 0,5-1,5 млн т соответственно. Ресурсной базой для Владивостокского СПГ могут стать Киринское и Южно-Киринское месторождения, а для Черноморского газ будет поступать по трубе.

Очевидно, что черноморский СПГ - это обсуждаемый раньше проект с австрийской OMV, отложенный три года назад.

Еще один потенциальный проект - “Печора СПГ”, которую наследники бизнесмена Дмитрия Босова, по данным “Коммерсанта”, продали бывшему совладельцу Национальной контейнерной компании и экс-депутату Госдумы Виталию Южилину и его партнерам. В программе заложена мощность завода в 4,3 млн т, он предполагал разработку Кумжинского и Коровинского месторождений в НАО. Пока перспективы завода не слишком ясны, но, по данным “Коммерсанта”, его новые владельцы рассчитывают производить метанол на экспорт, запустив первую очередь завода в 1,7 млн тонн к 2025 году.

Потенциально возможными в программе считаются и арктические проекты “Роснефти” «Кара-СПГ» на 30 млн тонн и «Таймыр СПГ» на 35-50 млн тонн.

Завод «Кара СПГ» на архипелаге “Новая Земля” предварительно может начать работу в 2030–2035 годах, его ресурсной базой могут стать уже имеющиеся запасы Карского моря и Восточно-Приновоземельский-1 лицензионный участок.

Планируемая мощность «Таймыр СПГ» от 35 до 50 млн т, он может расположиться в бухте “Север” Красноярского края и начать работу после 2030 года. В 2027-2028 годах компания также может запустить “Дальневосточный СПГ” мощностью 6,2 млн т с потенциальной возможностью расширения на 10 млн т.



Почем нынче фунт СПГ

Как ожидают разработчики программы, себестоимость производства СПГ в России будет ниже, чем у конкурентов, и составит 3,7-7 долларов за миллион БТЕ. Конкурентами считаются традиционные Катар, Австралия и США. Российские власти рассчитывают, что СПГ будет востребован на фоне дефицита его в мире уже к 2027 году.

По мнению правительства, выполнение программы поможет раскрыть ресурсный потенциал Ямала, Гыдана и севера Красноярского края, а также арктического шельфа, привлекая новых инвесторов.

В тоже время необходимо учитывать набирающий обороты процесс энергоперехода, особенно в странах Евросоюза. Он предполагает все более активное использование безуглеродных технологий производства энергии. А это значит, что наравне с программами развития СПГ необходимо прорабатывать развитие альтернативных технологий использования газа, в том числе производство на его основе водорода.