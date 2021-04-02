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"Россети" увеличат в 4 раза мощность для универсального спортзала "Дружба" в Лужниках

Знаменитая «ракушка», построенная для Олимпиады-80, переживает второе рождение – с 2017 года идёт масштабная реконструкция. В итоге внешний вид здания сохранится, а «начинка» изменится. Появятся зал-трансформер (3 078 мест) с выдвижными трибунами, кафе, конференц-зал, пресс-центр и др.

Здание будет использоваться для соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, гимнастике и борьбе, а также концертов и выставок.

«Россети Московский регион» дополнительно выделят 3,2 МВт мощности к ранее выданным 849 кВт. Для этого энергетики уже построили две трансформаторные подстанции с трансформаторами 2 х 1 250 кВА, проложили кабельные линии 20 кВ (1,6 км). Объём инвестиций компании – 58 млн рублей.

«Лужники» – одна из крупнейших спортивных площадок мира. Ранее «Россети» обеспечили электроэнергией новые объекты комплекса – Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и ледовый дворец «Кристалл» со спа-зоной и плавательным бассейном. В 2021 году также планируется завершить техприсоединение теннисного клуба.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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