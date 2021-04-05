На возводимой РусГидро линии электропередачи 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке собрано 301 и установлено 204 опоры, смонтировано 252 фундамента. Об этом Юрию Трутневу доложил член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Роман Бердников в ходе визита и осмотра заместителем Председателя Правительства – полномочным представителем Президента России в ДФО строительства высоковольтной линии.

Возведение новой линии электропередачи – важный инфраструктурный проект, который РусГидро реализует в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики. Роман Бердников отметил, что линия обеспечит надежную энергетическую связь между Певеком, где в прошлом году концерном Росэнергоатом была введена в эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», и городом Билибино.

Необходимость реализации проекта вызвана высоким износом действующей линии электропередачи, которая эксплуатируется с 1960 года, и планируемым выводом из эксплуатации Билибинской АЭС. При этом в Певек-Билибинском энергоузле реализуется ряд горнодобывающих проектов, которые требуют надежного энергоснабжения.

Возведение линии ведется в зоне вечной мерзлоты, в малонаселенной местности с отсутствием постоянных дорог. Доставка необходимых для строительства материалов возможна только морским транспортом по Северному морскому пути в период летней навигации, строительно-монтажные работы – в зимний период, после промерзания грунта.

На первом этапе реализации проекта будет сооружена одноцепная линия электропередачи длиной 490,6 км. Она соединит самый северный в России город Певек с городом Билибино. Также будет реконструирована подстанция «Комсомольский» с использованием современного оборудования закрытой компоновки и построен новый распределительный пункт в Билибино.