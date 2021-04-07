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АО "Мособлэнерго" получило благодарность за участие во Всероссийском конкурсе "Новая идея"

АО Мособлэнерго получило благодарность за участие во Всероссийском конкурсе Новая идея

7 апреля 2021, 09:36
Рубрика: Мероприятия
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ИННОВАЦИИ, КОНКУРС, НОВАЯ ИДЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» получило благодарность от Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса (ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК») за участие во Всероссийском конкурсе «Новая идея». Руководитель службы надежности, производственного контроля и охраны труда компании Магомед Мержоев и главный специалист отдела технической инспекции СНПКиОТ Николай Чернов, представившие на конкурсе инновационную разработку, получат благодарственные письма и памятные знаки Министерства энергетики Российской Федерации. Торжественная церемония запланирована на вторую половину мая 2021 года.

Конкурс «Новая идея» проходит ежегодно под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. Работы по организационно-техническому исполнению и методическому сопровождению обеспечивает ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК».

АО «Мособлэнерго» представило на конкурсе диэлектрическую изолирующую штангу для установки заземления. Производственная разработка победила в номинации «Уникальный инновационный продукт».

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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