С 9 апреля 2021 года энергоблок № 4 Билибинской АЭС остановлен для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, который продлится 60 суток.

В ходе него на энергоблоке запланировано осуществить регламентные ремонтные работы на оборудовании и системах реакторной и турбинной установок, а также работы по модернизации, направленные на повышение безопасности и надежности.

В общей сложности в период ППР на энергоблоке №4 будет задействовано порядка 200 человек ремонтного персонала - как самой Билибинской АЭС, так и персонала подрядных организаций ООО «Пролог» и АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Билибинской АЭС в работе находятся энергоблоки №2 и №3, которые работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Диспетчерское задание выполняется.

Радиационный фон в районе расположения Билибинской АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации атомной станции и не превышает естественных фоновых значений.

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru