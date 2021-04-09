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9 апреля 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: БИЛИБИНСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
С 9 апреля 2021 года энергоблок № 4 Билибинской АЭС остановлен для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, который продлится 60 суток.
В ходе него на энергоблоке запланировано осуществить регламентные ремонтные работы на оборудовании и системах реакторной и турбинной установок, а также работы по модернизации, направленные на повышение безопасности и надежности.
В общей сложности в период ППР на энергоблоке №4 будет задействовано порядка 200 человек ремонтного персонала - как самой Билибинской АЭС, так и персонала подрядных организаций ООО «Пролог» и АО «Атомэнергоремонт».
В настоящее время на Билибинской АЭС в работе находятся энергоблоки №2 и №3, которые работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Диспетчерское задание выполняется.
Радиационный фон в районе расположения Билибинской АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации атомной станции и не превышает естественных фоновых значений.
Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru
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