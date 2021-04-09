Представляем ключевого спикера Сессий СИГРЭ 2020 и 2021 годов – Анну Олхофф, руководителя отдела стратегии, климатического планирования и политики Датского технического университета – партнера программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Она доктор экономических наук и с 2012 года руководит подготовкой отчетов ЮНЕП о разрыве выбросов CO2, ее выступления на площадке СИГРЭ также посвящены данной тематике.

В частности, она отмечает, что существует много социальных, политических, технических и экономических проблем, связанных с энергопереходом, необходимым для декарбонизации мировой экономики. #Энергопереход должен быть реализован таким образом, чтобы принести многочисленные сопутствующие выгоды человечеству и планетарным системам поддержки, начиная, например, от сокращения загрязнения воздуха, улучшения здоровья человека, создания устойчивых энергетических систем и процессов промышленного производства, повышения эффективности и достаточности потребления и услуг, использования менее интенсивных методов ведения сельского хозяйства и смягчения последствий утраты биоразнообразия, чтобы города оставались средой, пригодной для проживания. Если многочисленные сопутствующие выгоды, связанные с сокращением разрыва в выбросах, будут полностью реализованы, энергопереход станет жизненно важным вкладом в достижение Целей устойчивого развития ООН.

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