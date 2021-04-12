«Россети Тюмень» подвели итоги работы производственной базы в Сургуте за 1 квартал 2021 года. В этом году филиал «Сургутские электрические сети» уже заключил 22 контракта. Услугами уникального логистического объекта энергетиков воспользуются нефте- и газодобывающие предприятия, нефтесервисные компании, представители сегмента генерации электроэнергии, производители строительных материалов. Общая сумма нетарифной выручки по заключенным договорам составит более 18 млн рублей.

Производственная база «Россети Тюмень» имеет все шансы стать крупным логистическим центром ХМАО-Югры. Материально-технические ресурсы объекта позволяют вести работы с грузами любой сложности, вплоть до спуска судов на воду. Инфраструктура включает в себя речной причал, 3 подъездных железнодорожных пути, складские помещения и открытые железобетонные площадки. В арсенале энергетиков более 100 единиц спецтехники, а также единственный в пяти регионах Обского бассейна мостовой кран грузоподъемностью 250 тонн.

«Россети Тюмень» активно расширяют портфель нетарифных услуг в регионах присутствия.

«Наша компания заинтересована в развитии территорий, которые мы обеспечиваем электроэнергией. В экономической столице Югры мы помогаем бизнесу не только надежным электроснабжением, но и логистическими решениями. По итогам 2020 года реальный спрос на мощности сургутской производственной базы в 3,5 раза превысил наши ожидания», – прокомментировал директор филиала «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети Виталий Мазуров.

Наряду с доступом к логистической инфраструктуре югорскому бизнесу интересны такие услуги, как обслуживание энергетиками сторонних электрических сетей и размещение на энергообъектах компании телекоммуникационного оборудования. По итогам 2020 года нетарифная выручка «Россети Тюмень» в ХМАО-Югре превысила 146 млн рублей, что на 42 % больше планового показателя.