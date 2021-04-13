На развитие электросетевого комплекса Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия «Россети Юг» направит в 2021 году 5,1 млрд рублей.

В 2021 году энергетики введут в эксплуатацию 523 км линий электропередачи и 611 МВА трансформаторной мощности.

Основные направления реализации инвестиционной программы – реконструкция, техническое перевооружение электросетевого комплекса и технологическое присоединение объектов ветрогенерации. В текущем году начато строительство двух современных высокоавтоматизированных подстанций в Ростовской и Волгоградской областях для ветроэлектростанций общей трансформаторной мощностью свыше 289 МВА.

В 2020 году «Россети Юг» инвестировала в новые объекты и реконструкцию 7,5 млрд рублей. Наиболее крупные проекты - цифровые подстанции для приема в сеть электроэнергии с объектов ВИЭ-генерации Ростовской области и Республики Калмыкия. Прирост трансформаторной мощности в 2020 году составил 223,5 МВА. Введено в эксплуатацию более 780 км линий электропередачи.