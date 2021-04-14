По итогам 2020 года, количество действующих и создаваемых индустриальных парков в России составило 258 объектов. На их территории за прошедший год разместились 807 новых компаний с численностью занятых свыше 9 300 человек. Объем внебюджетных инвестиций резидентов в открытие новых производств за 2020 год составил свыше 181 млрд рублей. Несмотря на трудности, вызванные ограничениями в период пандемии в 2020 году, удалось не допустить значительного падения объема инвестиций резидентов парков (снижение составило 16% по сравнению с 2019 годом).

Количество действующих и создаваемых промышленных технопарков составило 73 объекта, общая площадь которых достигла более 1,7 млн кв. м подготовленных площадей, обеспеченных коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой (инжиниринговые центры, чистые комнаты, центры коллективного пользования оборудованием и др.).

Решение Президента России В.В. Путина заложило необходимые основы для формирования единой системы статистического учета деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков в России. До 2020 года федеральными органами власти и регионами велся только разрозненный ведомственный учет. Данное обстоятельство не позволяло объективно оценить эффект от реализации мер государственной поддержки данных объектов. Мы продолжим совместную работу с регионами, управляющими компаниями парков, профильными ассоциациями по повышению качества и достоверности предоставляемой информации. В пятерку регионов-лидеров по количеству действующих и создаваемых парков вошли Московская область (53 парка), Республика Татарстан (27 парков), Республика Башкортостан (14 парков), город Москва (13 парков), Калужская область (11 парков). Это означает, что в данных субъектах Российской Федерации благодаря активности региональных властей и частных инвесторов создана наиболее развитая промышленная инфраструктура для размещения новых производственных компаний

- сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Статистика за 2020 год была собрана с помощью геоинформационной системы Минпромторга России (www.gisip.ru) посредством заполнения управляющими компаниями парков анкетных данных, достоверность которых была проверена Ассоциацией индустриальных парков России и Ассоциацией кластеров и технопарков России, данные были опубликованы на официальном сайте Росстата. Минпромторгом России совместно с Росстатом были согласованы 16 статистических показателей деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков и выработана единая методика их расчета.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина Минпромторг России назначен Правительством Российской Федерации уполномоченным органом по сбору статистики и мониторингу деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков.



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