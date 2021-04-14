В России начался второй этап устранения цифрового неравенства

Минцифры России сообщает о начале второго этапа программы по устранению цифрового неравенства среди российского населения. Соответствующее соглашение подписали Минцифры России и «Ростелеком». В 2021 году мобильная связь появится в 1198 селах, посёлках и деревнях численностью от 100 до 500 человек.

Жителям этих населенных пунктов станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также обеспечит устойчивый доступ к интернету.

«При планировании программы устранения цифрового неравенства мы определили перечень населенных пунктов, в которых не было никакой мобильной связи и интернета. Сначала в программу были включены пункты, в которых живут от 250 человек. Эти села и деревни планировалось покрыть связью в первую очередь. Сейчас программа расширяется. От устранения цифрового неравенства мы постепенно переходим к цифровой трансформации и во всех уголках страны делаем доступной телемедицину, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие современные сервисы», — сообщил замглавы Минцифры России Олег Иванов.

Провайдер будет подключать базовые станции волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) на всех территориях, где такое подключение возможно в силу географических и климатических условий. ВОЛС является приоритетным способом подключения, который гарантирует стабильную работу интернета. Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных.

Программа устранения цифрового неравенства началась в 2014 году и распространялась на населенные пункты численностью 250–500 человек.

Тогда в программу вошли порядка 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. На сегодняшний день подключены порядка 12,5 тыс. населенных пунктов, оставшаяся часть работ будет завершена до конца года. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».