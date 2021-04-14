Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали способ переработки эвдиалитового концентрата. Как и лопаритовый концентрат, переработку которого ранее освоили на ЧМЗ, - это источник сырья для производства редких и редкоземельных металлов.

Оригинальный метод, предложенный специалистами предприятия, основан на азотнокислом вскрытии концентрата и экстракционном разделении редкоземельных элементов. В отличие от аналогов, запатентованный АО ЧМЗ способ обеспечивает высокую степень извлечения редкоземельных элементов (до 80%) и циркония (более 90%) в виде, пригодном для получения чистых соединений циркония, гафния и редкоземельных металлов. Технология основана на бережном использовании ресурсов с высокой степенью их регенерации, в частности, азотная кислота возвращается в цикл, что существенно улучшает экологические показатели производства. Побочные продукты переработки – песковая фракция – могут быть использованы для рекультивации хвостохранилища.

Технология отработана в лабораторных условиях, проведены ее испытания на опытно-промышленной установке. Работа выполнена в рамках соглашения между Правительством РФ и Госкорпорацией «Росатом» о создании и развитии единого отраслевого производственного комплекса редких и редкоземельных металлов.

«Потребление продукции с использованием редких и редкоземельных металлов в высокотехнологичных отраслях мировой и отечественной промышленности растет. У нас широкие компетенции по гидрометаллургической переработке минерального сырья. Разработанный на Чепецком механическом заводе способ позволит расширить сырьевую базу для действующих и планируемых производств в томной отрасли»,- отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

«Правительством России утверждена дорожная карта «Технологии новых материалов и веществ», оператором которой выступает Госкорпорация «Росатом». Этот документ охватывает в том числе направление по редким и редкоземельным металлам. Наличие уникальной производственной базы, опыт реализации подобных проектов и успешное освоение новых современных технологий позволят нам стать конкурентоспособным поставщиком продукции на базе редкоземельных элементов для высокотехнологичых отраслей в России и за рубежом», – отметил директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.

В 2020 году Чепецкий механический завод также разработал технологию азотнокислого вскрытия лопаритового концентрата – источника сырья для действующих производств тугоплавких металлов.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупнейший в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net