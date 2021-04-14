Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Основными темами для обсуждения стали развитие инвестиционной деятельности в регионе в рамках особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», а также инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов. В рамках встречи стороны также обсудили вопросы поддержки развития агломераций и моногородов, и вопросы территориального планирования.

Рустам Минниханов отметил значение федеральных инструментов поддержки для стимулирования инвестиционной активности в регионе, в частности механизм субсидирования затрат на создание и модернизацию инфраструктуры особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков (постановление Правительства России № 1119), а также возможность инфраструктурной поддержки новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств после реструктуризации бюджетных кредитов (постановление Правительства России № 1704).

Объем высвобождаемых средств за счет реструктуризации бюджетных кредитов Республики Татарстан в 2021-2024 года составит порядка 16,7 млрд рублей, эти средства регион может направить на строительство объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.

«Минэкономразвития России рассмотрит возможность внесения изменений в критерии отбора инвестиционных проектов, чтобы поддержать реализацию новых проектов существующими предприятиями, а также включить проекты по вторичной переработке нефтепродуктов», - заявил Максим Решетников.

На данный момент правительством Республики Татарстан заявлено 16 инвестиционных проектов, в том числе 5 проектов на территории ОЭЗ «Иннополис» и 1 новый проект в ОЭЗ «Алабуга», которые планируется рассмотреть на очередном заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. В рамках механизма инфраструктурной поддержки в регионе планируется строительство завода по фракционированию плазмы крови, нескольких заводов по производству полимерных труб, строительство и развитие производственно-складских и логистических комплексов и других проектов.