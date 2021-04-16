На Шершневском гидроузле пройдет капитальный ремонт

Эксперты Главгосэкспертизы России выполнили проверку достоверности определения сметной стоимости второго этапа капремонта водопроводящего тракта Шершневского гидроузла в Челябинске. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Шершневский гидроузел расположен на реке Миасс и является конечным в каскаде зарегулированных водоемов, предназначенных для водоснабжения Челябинского промышленного района. Гидроузел построили по проекту Ленинградского Водоканалпроекта и ввели в эксплуатацию в 1965 году.

В 2017 году был завершен первый этап капитального ремонта гидроузла, направленный на обеспечение пропуска части расходов из Шершневского водохранилища через водопроводящий тракт. Вторым этапом предусмотрено продолжение ремонтных работ, а также дальнейшая установка на объекте гидротурбины со вспомогательным оборудованием для получения электрической энергии в объеме 500 кВт в час. Площадь водосбора в створе плотины Шершневского гидроузла составит 5360 кв. км.

В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, отремонтируют бетонные поверхности водопропускного тракта, имеющие каверны и разрушения поверхностного слоя бетона, заменят основной затвор с подъемными штангами, закладные части основного и бокового затворов, сороудерживающую решетку с подъемной штангой, закладные детали и гермолюки смотровых лазов.

Также установят конструкции, защищающие от проникновения воды со стороны нижнего бьефа, отремонтируют железобетонную раму его бокового затвора, обустроят аварийный выход из здания машинного зала и пропуск расходов воды через участок спиральной камеры водопроводящего тракта.

Проектная организация - ООО «ЭКОТЕКТОР». Застройщик - ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Фото: 2gis.ru