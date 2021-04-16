В столице Свердловской области состоялся Межрегиональный форум, посвященный выработке подходов по ускорению темпов роста и инвестиционной привлекательности реального сектора экономики субъектов Российской Федерации. В работе форума приняли участие представители Минпромторга России, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, руководители органов исполнительной власти в сфере промышленности других регионов, а также предприятий промышленных кластеров, управляющих компаний промышленных технопарков.

На церемонии открытия представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления зачитал приветственное слово Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В ходе насыщенной программы мероприятия был обсужден широкий спектр вопросов по привлечению инвестиций в развитие региональной промышленной инфраструктуры и обеспечения устойчивости производственных цепочек.

Ввиду особой значимости заявленной темы, всем участникам была представлена информация о проводимой перезагрузке архитектуры мер государственной поддержки индустриальных парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров. Мероприятия проводятся по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Также мы с коллегами обсудили проект нового механизма господдержки, позволяющего компенсировать частному инвестору вложения в развитие региональной промышленной инфраструктуры, и вступающие с 2021 года в силу изменения в господдержке промкластеров,

- сообщил представитель Минпромторга.

В области порядка 16 тысяч промышленных предприятий, из них около ста могут претендовать на звание крупнейших. Каждое крупнейшее предприятие фактически представляет собой базу для создания кластеров. Одной из стратегий развития региона является именно кластерный подход и сегодня мы находимся на этапе выстраивания понятных алгоритмов для создания кластеров,

- подвел итоги работы форума первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Справочно: Межрегиональный форум «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона» проводится в Екатеринбурге впервые. В его работе приняли участие представители более чем 20 субъектов Российской Федерации.