 
Цифровая революция

"Россети Сибирь" представили экспертам результаты применения отечественной разработки – программного комплекса МАРС

В Нижнем Новгороде стартовала конференция «Текущее состояние и перспективы развития сетей связи в Группе компаний «Россети». Специалисты энергокомпаний и эксперты в области информационно-коммуникационных технологий обсуждают состояние сетей связи, а также планы по их развитию и модернизации. Сибирские энергетики представили на конференции результаты тестовой эксплуатации уникальной отечественной разработки в области информационных технологий.

Отечественный программно-аппаратный комплекс «Многофункциональная аппаратно-независимая ресурсоучетная система» (ПАК МАРС) прошел успешное тестовое испытание в Алтайском филиале «Россети Сибирь». Он применялся в автоматизации некоторых процессов. Например, проведены испытания программного комплекса по учету электроэнергии АСКУЭ, комплекса для оперативно-диспетчерского управления SCADA, а также хранение данных и информационную безопасность.

Уникальность разработки МАРС в том, что её операционная система, оборудование и программное обеспечение – российского производства, что исключает зависимость от иностранных производителей.

– Практическое значение этой платформы очень велико, – говорит директор по информационным технологиям ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Лагунин. – Она технологически независима, что позволяет создать изолированную информационно- техническую структуру и повысить уровень защищенности информационной системы компании от внешних несанкционированных проникновений. Это важно для обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, к которым относятся информационные системы в энергетической отрасли.

Программно-аппаратный комплекс МАРС – проект ведущего российского разработчика «Информационной внедренческой компании». При необходимости ПАК МАРС можно быстро адаптировать для построения управляющего контура сетей и систем связи ПАО «Россети».

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Источник: Россети Сибирь

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