Около 2,7 тыс. рабочих мест планируется открыть на предприятиях 19 компаний-резидентов пропарка "Боровлево-3", созданного в Калининском районе Тверской области. Ему присвоен статус инновационно-промышленного парка, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области появился первый инновационно-промышленный парк. Статус был присвоен территории комплекса "Боровлево-3" в Калининском районе на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья, которое 15 апреля провел губернатор Игорь Руденя. На площади в 82 га инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" свои производства смогут разместить 19 новых компаний, которые создадут порядка 2,7 тыс. рабочих мест. Ожидается, что объем инвестиционных вложений составит порядка 10 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Резиденты парка, по данным пресс-службы, смогут получить ряд мер господдержки. "Это будет современный инновационно-промышленный парк с хорошими условиями для работы высокотехнологичных предприятий. Для резидентов предусмотрен льготный налоговый режим и наличие готовой инфраструктуры, созданной за счет бюджетных средств. Это водо-, электро- и газоснабжение, строительство подъездных и внутренних дорог на территории технопарка, его обеспечение общественным транспортом", - приводит пресс-служба слова Рудени.

На заседании инвестсовета также приняли решение о включении двух инвестиционных проектов в перечень приоритетных для региона. Первый - создание логистического комплекса компании "Альфа", который поставляет запчасти для автомобилей "Лада" в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на Урал, Приволжье и за рубеж. Второй - строительство завода по производству современных декоративных и строительных материалов "Пластик-Строймаркет". Их реализация предполагает привлечение более 2,3 млрд рублей, а также создание более 240 рабочих мест.

О создании промышленного парка "Боровлево-3" губернатор Руденя сообщил на итоговой пресс-конференции в декабре 2018 года. В Калининском районе уже работают индустриальные парки "Боровлево-1" и "Боровлево-2", якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, "Парето-Принт" и другие. Суммарный объем инвестиций составил около 10 млрд рублей, открыто более 4,6 тыс. рабочих мест.