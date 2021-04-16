Губернатор Воронежской области провел в режиме видеосвязи совещание по реализации стратегического проекта «Новая индустриализация региона».

С докладом выступил руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов. Он напомнил, что приоритетный стратегический проект «Новая индустриализация региона» направлен на достижение лидирующих позиций по промышленному развитию за счет роста объемов продукции обрабатывающих производств с 530 до 780 млрд рублей в год.

Данил Кустов рассказал о результатах работы за первый квартал 2021 года. Отдельно он остановился на направлении «Создание новых производственных площадок». В частности, докладчик сообщил, что была разработана концепция создания индустриального парка «Подгоренский». Его площадь составит 45 га с возможностью расширения до 100 га. Сейчас ведется разработка документации для подачи заявки на создание индустриального парка.

Кроме этого, прошло заседание по вопросу создания индустриального парка «Панинский». Заявка сейчас дорабатывается, рассматриваются технические условия на подключение к сетям газоснабжения и электроснабжения.

Затем Данил Кустов проинформировал главу региона о работе по расширению индустриального парка «Масловский». Департамент экономического развития уже определил земельные участки под «Масловский-2». Они находятся в частной собственности, сейчас проводятся встречи и обсуждение с владельцами условий выкупа или обмена земли. Губернатор одобрил планы и поручил провести отдельное совещание по вопросам расширения границиндустриального парка «Масловский».

Еще одно направление проекта — строительство объектов инфраструктуры действующих ОЭЗ, ТОСЭР, ИП и вновь создаваемых производственных площадок. По словам главы департамента, был актуализирован план-график строительства объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Центр» и ИП «Масловский». Общую стоимость создания объектов инфраструктуры удалось снизить на 680 млн рублей, она составила 2,3 млрд рублей. Это стало возможным за счет 3 объектов: таможенного терминала, административно-делового центра, водозабора.

Кроме того, докладчик сообщил, что департаментом государственного регулирования тарифов области проведен анализ тарифов для резидентов промышленно-производственных ОЭЗ в крупных промышленных регионах, их сравнили с тарифами для резидентов преференциальных территорий Воронежской области. В результате был предложен механизм дальнейшего снижения тарифов на электроэнергию для резидентов ОЭЗ «Центр» и ИП «Масловский». Сейчас предложение проходит согласование с управляющей компанией АО «ВИнКо». Кроме этого, по поручению главы региона, АО «ВИнКо» готовит план по устранению недостатков для повышения качества предоставляемых резидентам услуг.

С информацией о создании объектов инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» выступил гендиректор АО «Воронежская индустриальная корпорация» Алексей Камышев. Он сообщил, что управляющая компания АО «ВИнКо» планирует создание 64 таких объектов. 13 уже построено, и сейчас проектируются 11, среди них – водозабор, распределительные подстанции, таможенный терминал ОЭЗ, административно-деловой центр, сети электроосвещения и другие.

Комментируя доклады, глава региона обратил внимание на необходимость развития инженерной инфраструктуры не только индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр», но и площадок под индустриальные парки на сельских территориях.

В завершение глава региона поручил проработать возможность техприсоединения ОЭЗ и индустриального парка к сетям Нововоронежской атомной станции, что позволит снизить тариф для резидентов, а также провести анализ тарифов на электроэнергию для сельхоз- и промышленных предприятий на всей территории области.