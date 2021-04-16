Ярославцы говорят спасибо специалистам «Россети Центр Ярэнерго» за модернизацию уличного освещения в городе. Так, жители города отмечают масштабность работ, яркость светильников, говорят, что улучшилась освещенность улиц в темное время суток, и стало безопаснее на дорогах.

«По всему городу меняют светильники на светодиодные. Улицы, где их уже заменили, стали гораздо светлее. Спасибо ярославским энергетикам! На дорогах теперь все хорошо видно! Город освещён по полной!» — благодарит ярославец Руслан Шеломков.

«И до частного сектора дошел светодиодный свет! Искренне радует новое освещение на основных, и не очень улицах города. Еще чуть-чуть и ездить, да и гулять будет одно удовольствие!» отмечает положительные перемены Валерий Перцев.

Напомним, обновление системы уличного освещения ведется в рамках энергосервисного договора, заключенного с мэрией города Ярославля по итогам открытой конкурсной процедуры. Филиал «Россети Центр Ярэнерго» приступил к исполнению контракта в феврале 2021 года. Ежедневно на улицах города работает до 25 бригад из разных районов Ярославской области. Всего в работах задействовано порядка 100 человек, 30 единиц техники.

По договору энергетики заменят в Ярославле 27505 натриевых и ртутных светильников на современные светодиодные. На сегодняшний день выполнена замена уже более 10000 осветительных приборов. Также будет обновлена система управления наружным освещением, которая позволит в автоматическом режиме управлять графиком включения и выключения. Новое оборудование не только повысит освещенность улиц, но и сэкономит бюджетные средства: экономия на потреблении электроэнергии составит около 60%.