Банк "Траст" затребовал 113 млрд руб. с Николая Тарана

Банк "Траст" требует 113 млрд руб. с группы лиц, имевших ранее отношение к самарско-тольяттинскому АвтоВАЗбанку, пишет "Самарское обозрение". Четыре ответчика - это бывшие бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы, давно скрывшиеся за границей, наемный менеджер Олег Вдовин, с которого взять, по сути, нечего, и известный самарский предприниматель Николай Таран.

Тольяттинский АвтоВАЗбанк был создан еще в 1988 г. и являлся первым коммерческим банком в Поволжье. На протяжении своей истории он не раз менял хозяев. До 2015 г. АВБ контролировал пул самарских инвесторов, публичным лицом которого выступал Николай Таран. Как и большинство региональных кредитных организаций, АВБ специализировался на финансировании проектов, инициированных его собственными бенефициарами. Однако после кризиса 2008 г. рентабельность бизнеса заметно снизилась. Это осложняло обслуживание заемщиками взятых ранее кредитов.

В 2015 г. Центробанк пришел к необходимости санации АВБ. Инвестором для АВБ был выбран московский Промсвязьбанк, в тот момент принадлежавший братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Вместе с АВБ под контроль Промсвязьбанка в регионе перешел и Первобанк. Ананьевы выкупили АВБ за символическую сумму 100 рублей. Взамен ПСБ получил от Агентства по страхованию вкладов 18 млрд руб. на финансовое оздоровление тольяттинского банка.

"Промсвязьбанк весьма креативно подошел к решению задачи финансового оздоровления АВБ. Вместо того чтобы реанимировать АвтоВАЗбанк, ПСБ использовал активы организации для собственного спасения", - пишет "Самарское обозрение". Центробанк с 2016-го по 2017 г. выносил АвтоВАЗбанку девять предписаний, связанных с недооценкой кредитных рисков заемщиков. На 1 марта 2018 г. проблемные активы АВБ составляли порядка 60 млрд руб. (44% от общего объема активов банка). Это почти втрое превышало сумму проблемных активов, доставшихся ПСБ от прежних хозяев АвтоВАЗбанка.

В Центробанке отмечали, что рост проблемной задолженности АВБ стал следствием приобретения низкокачественных кредитов у Промсвязьбанка на сумму более 35 млрд рублей. То есть, по сути, ПСБ сливал в АВБ собственные токсичные кредиты, перекачивая к себе ликвидные активы.

В конце 2017 г. ПСБ сам не перешел под санацию Фонда консолидации банковского сектора. Вслед за ним ФКБС пришел и в АвтоВАЗбанк. 4 апреля 2018 г. ЦБ утвердил план осуществления мер по предупреждению банкротства Банка АВБ. В течение апреля ЦБ размещает в АВБ два депозита на 102,5 млрд и 250 млрд руб. под 0,5% годовых. Эти деньги в АВБ надолго не задержались. В апреле 2018 г. они ушли в Промсвязьбанк, взамен АВБ получил активы банка Ананьевых на эту сумму. Там присутствовали 664 права требования к заемщикам ПСБ, реально действующие на тот момент. Все права требования были подкреплены залогами.

Позднее АВБ вместе с этими активами интегрировали в банк "Траст", который также находился под управлением ФКБС. "Траст" стал специализироваться на управлении непрофильными активами банков ФКБС, а о существовании АВБ все на какое-то время забыли.

Из этого забвения историю "спасения" АвтоВАЗбанка извлекли только весной 2021 года. В "Трасте" внезапно обнаружили, что государство сильно продешевило, предоставив АВБ депозит на 350 млрд руб. под 0,5%, так как другим банкам в тот период деньги давались по ключевой ставке 7,25%. Эту упущенную выгоду в "Трасте" решили взыскать с контролирующих АВБ лиц, которые якобы своими действиями довели банк до того, что государству пришлось предоставлять этот депозит. Также на них попытались "повесить" 350 млн руб., "влитых" в капитал АВБ.

2 апреля 2021 года банк "Траст" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском ко всем четырем контролирующим лицам о взыскании 113 млрд рублей. 5 апреля в рамках рассмотрения иска суд наложил арест на имущество ответчиков. Более подробная информация в материалах суда не раскрывается.

Согласно версии юристов "Траста", изложенной в исковом заявлении, рекордную сумму Тарану предложено выплатить из-за кредитов двум заемщикам, выдававшихся в период 2011-го по 2015 год. Первый проблемный заемщик - ООО "Альянс-Капитал". Ему выдавалось два кредита на сумму 175 млн рублей. Позднее долг "АК" перевели на ООО "Евростройбизнес", а обеспечением по кредиту стало выступать поручительство ЖСК "Пятый элемент". В 2016 г. (после перехода банка под контроль Ананьевых) поручительство "Пятого элемента" сняли. В 2017 г. "Евростройбизнес" присоединили к ООО "Фирма Рекон", в котором стартовал процесс банкротства. Сейчас компания находится в процессе конкурсного производства, а ее активы распродаются.

Банк "Траст" включился в реестр кредиторов "Рекона" с суммой требований в 173 млн руб., из которых основной долг только 40 млн рублей. Причем, как пояснил источник, близкий к бывшему руководству АвтоВАЗбанка, по этому кредиту еще в период присутствия самарских акционеров провели стопроцентное резервирование. То есть фактически он был закрыт из прибыли банка. Тем не менее в "Трасте" сочли, что из-за снятия залога ЖСК "Пятый элемент" кредиты "Евростройбизнесу" превратились в невозвратные, а выгодоприобретателем от этого являлся Николай Таран.

Вторым камнем в огород Тарана стало кредитование ООО "Росскат-Сервис". Общий лимит кредитов, выданных компании с 2013-го по 2015 г., составлял 676 млн рублей. В апреле 2017 г. Банк АВБ подписал с заемщиком мировое соглашение, по которому срок кредита увеличивался на 10 лет, а процентная ставка по нему составила 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ. Сегодня кредит обслуживается, а основной долг по нему составляет порядка 511 млн рублей. "Росскат-Сервис" является действующей компанией и специализируется на поставках кабельной продукции нефтяникам.

В "Трасте" в 2021 г. внезапно обнаружили, что мировое соглашение заключено на невыгодных для банка условиях, а выгодоприобретателем от этого является все тот же Таран, который на момент его подписания уже два года не имел отношения к банку.

Еще одна загадка - реальные цели "Траста" при подаче многомиллиардного иска. Шансы взыскать сумму такого порядка с ответчиков близки к нулю. Ананьевы, которые гипотетически могут обладать сопоставимым имуществом, скрываются за границей, а их российские активы уже арестованы. В рамках других разбирательств арестовано и все личное имущество Тарана. Правда, в отличие от Ананьевых его размер совсем невеликранее он уже передал "Трасту" весь свой бизнес, а именно производственную группу "Росскат" и торгово-офисный центр "Вертикаль".

Сам Николай Таран заявил, что с 2015 г. не имеет к АВБ никакого отношения.

"Видимо, сейчас Центробанк начал интересоваться эффективностью этих инвестиций. И тут же встали два извечных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?" Судя по всему, с ответом на первый вопрос "Траст" определился очень оперативно и счел, что виноваты Таран, Вдовин и, конечно, Ананьевы. Почему-то никого не смутило, что к моменту инвестирования этих 350 млрд рублей Тарана в банке уже не было три года, Ананьевых - три месяца, а Вдовина - один день", - говорит бизнесмен.

По его словам, 113 млрд руб. - это размер упущенной выгоды. Разница между 0,5% годовых депозита, конечным получателем которого стал ПСБ, и ключевой ставкой, на тот момент составлявшей 7,25%. В расчет включена и сумма докапитализации АВБ на 349,9 млн.